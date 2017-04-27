Архангельск: Новости компаний

26 апреля специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» организуют обучающий семинар-тренинг «Профилактика подростковых самоубийств».

В семинаре примут участие специалисты, работающие с молодыми ребятами, из: Архангельска, Приморского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского и других районов области.

Основная цель мероприятия - дать участникам практические навыки распознавания, оценки степени риска и непосредственной помощи при опасности подросткового суицида.

Подобные семинары проходят в центре на протяжении нескольких лет и очень востребованы у педагогов-психологов, воспитателей, специалистов по соцработе различных учреждений области.

Кроме того, на базе центра разработаны и изданы методические пособия для специалистов, работающих с молодежью, для молодых людей, с суицидальными наклонностями и для родственников, потерявших своих близких в результате суицида.