Архангельск: Новости компаний

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О профилактике подростковых суицидов расскажут на семинаре в Архангельске

26 апреля специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» организуют обучающий семинар-тренинг «Профилактика подростковых самоубийств».
В семинаре примут участие специалисты, работающие с молодыми ребятами, из: Архангельска, Приморского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского и других районов области. 

Основная цель мероприятия - дать участникам практические навыки распознавания, оценки степени риска и непосредственной помощи при опасности подросткового суицида. 

Подобные семинары проходят в центре на протяжении нескольких лет и очень востребованы у педагогов-психологов, воспитателей, специалистов по соцработе различных учреждений области. 

Кроме того, на базе центра разработаны и изданы методические пособия для специалистов, работающих с молодежью, для молодых людей, с суицидальными наклонностями и для родственников, потерявших своих близких в результате суицида.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 35
дата: 27.04.17 | 11:49
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