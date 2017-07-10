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О способах защиты недвижимого имущества рассказали в архангельском Росреестре

сегодня 12:15
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Сотрудники филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассказали о том, что можно предпринять для защиты своей недвижимости.
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В последние годы в средствах массовой информации все чаще появляются публикации о различных мошеннических действиях в отношении принадлежащих гражданам квартир и иного недвижимого имущества. Как же быть собственникам недвижимого имущества в ситуации, когда такое имущество является самым «лакомым кусочком» для мошенников всех рангов?

Федеральный закон  от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» дает возможность правообладателям объектов недвижимости обезопасить свое имущество.
Собственник объекта недвижимости может представить заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия. Заявление можно подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Форма такого заявления утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 №920.

Получив такое заявление, государственный регистратор вносит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя. Указанные действия производятся без взимания государственной пошлины.

При наличии такой информации в ЕГРН в случае обращения на государственную регистрацию не собственника недвижимого имущества, документы будут возвращены без рассмотрения.
Наложить такое ограничение можно в любой ситуации, например, когда предстоит долгое отсутствие или утеряны документы.

Однако следует помнить, что если все-таки принято решение о продаже недвижимого имущества по доверенности, необходимо представить заявление о погашении записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя.

Полагаем, что эта информация поможет владельцам защитить свое недвижимое имущество от неправомерных действий недобросовестных лиц!
Автор: fkprosreestr29
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