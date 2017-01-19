Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Об изменении услуг Кадастровой палаты с 01 января 2017 года С 01 января 2017 года изменился перечень услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;

- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;

- проведение лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета;

- копирование документов.



Информация для осуществления оплаты услуг и возврата денежных средств размещена в зале приёма граждан и юридических лиц филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.



Также актуальную информацию можно найти на С 01 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оказывает следующие платные услуги:- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;- выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;- проведение лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета;- копирование документов.Информация для осуществления оплаты услуг и возврата денежных средств размещена в зале приёма граждан и юридических лиц филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.Также актуальную информацию можно найти на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» и получить при консультировании, в том числе посредством ведомственного центра телефонного обслуживания (тел. 8-800-100-3434). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 82

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть