Архангельск: Новости компаний

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Об изменении услуг Кадастровой палаты с 01 января 2017 года

С 01 января 2017 года изменился перечень услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
С 01 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оказывает следующие платные услуги:

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;
- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
- проведение лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета;
- копирование документов. 

Информация для осуществления оплаты услуг и возврата денежных средств размещена в зале приёма граждан и юридических лиц филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также актуальную информацию можно найти на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» и получить при консультировании, в том числе посредством ведомственного центра телефонного обслуживания (тел. 8-800-100-3434).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 82
дата: 19.01.17 | 17:46
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