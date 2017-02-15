Архангельск: Новости компаний

Организаторы - КРОО ООО "Российский Союз Молодежи" совместно с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта, а также ГБУ "Центр молодёжи", при поддержке Департамента молодежной политики Министерства образования Калининградской области.
Если ты активный, идейный и амбициозный молодой человек, у тебя есть опыт работы в органах студенческого самоуправления и опыт реализации молодежных проектов, и ты мечтаешь дальше развиваться в этой сфере - это твой шанс!
Конкурс открыт на должности: арт-директор; куратор; тренер; звукооператор; фотограф; видеооператор; волонтер (помощь в работе ДО проекта; административная служба; логистическая служба; служба по работе с участниками).
Напомним, осенью 2016 года Архангельскую область в оргкомитете всероссийского проекта представили Виктория Катаскина, Анастасия Чех (Архангельское отделение РСМ), а также Антон Пономарев (Молодёжный культурный центр «Луч»).
Для участия необходимо выслать заполненную анкету на почту studorg39@gmail.com
до 20 февраля с пометкой «Конкурс оргкомитета ТУ». Об итогах конкурса участники будут проинформированы не позднее 23 февраля 2017 года лично по телефону или электронной почте.