Архангельск: Новости компаний

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Объявлен конкурс оргкомитета всероссийского проекта «Территория успеха»

Открыта заявочная кампания в организационный комитет Проекта «Территория успеха». Проект по традиции пройдет в Калининграде в апреле 2017 года.
Организаторы - КРОО ООО "Российский Союз Молодежи" совместно с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта, а также ГБУ "Центр молодёжи", при поддержке Департамента молодежной политики Министерства образования Калининградской области.
 
Если ты активный, идейный и амбициозный молодой человек, у тебя есть опыт работы в органах студенческого самоуправления и опыт реализации молодежных проектов, и ты мечтаешь дальше развиваться в этой сфере - это твой шанс! 

Конкурс открыт на должности: арт-директор; куратор; тренер; звукооператор; фотограф; видеооператор; волонтер (помощь в работе ДО проекта; административная служба; логистическая служба; служба по работе с участниками).
 
Напомним, осенью 2016 года Архангельскую область в оргкомитете всероссийского проекта представили Виктория Катаскина, Анастасия Чех (Архангельское отделение РСМ), а также Антон Пономарев (Молодёжный культурный центр «Луч»).
 
Для участия необходимо выслать заполненную анкету на почту studorg39@gmail.com до 20 февраля с пометкой «Конкурс оргкомитета ТУ». Об итогах конкурса участники будут проинформированы не позднее 23 февраля 2017 года лично по телефону или электронной почте.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 16
дата: 15.02.17 | 23:37
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