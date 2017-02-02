Архангельск: Новости компаний

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Объявлен конкурс школьных сочинений по экспонатам выставки «Лики России»

Школьникам и студентам предлагают написать сочинения по одному из экспонатов выставки «Лики России». Конкурс начнется с 1 февраля 2017 года и продлится до 22 февраля.
Конкурсная работа должна представлять собой сочинение-описание (возможно, сочинение-рассуждение) об одном из экспонатов любой площадки и включать название площадки, название произведения и имя автора, по которому пишется творческая работа. 

Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе ВКонтакте министерства культуры Архангельской области.

Список площадок выставки:

1. Архангельский областной музей изобразительных искусств, пл. Ленина, 1 
2. Выставочный зал Архангельского отделения «Союз художников России», пр. Советских Космонавтов, 178 
3. Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2 
4. Архангельский музыкальный колледж, просп. Ломоносова, 211 
5. Дом молодежи Архангельской области, ул. Шубина, 9 
6. Дом коммерческого собрания «Марфин Дом», пр. Чумбарова-Лучинского, 38 
7. Детская художественная школа № 1, ул. Тимме 22, корп. 1 
8. Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1 

Участник может представить на конкурс неограниченное количество работ. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 67
дата: 02.02.17 | 13:07
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