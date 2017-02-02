Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Объявлен конкурс школьных сочинений по экспонатам выставки «Лики России» Школьникам и студентам предлагают написать сочинения по одному из экспонатов выставки «Лики России». Конкурс начнется с 1 февраля 2017 года и продлится до 22 февраля.

Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе

Список площадок выставки:

1. Архангельский областной музей изобразительных искусств, пл. Ленина, 1

2. Выставочный зал Архангельского отделения «Союз художников России», пр. Советских Космонавтов, 178

3. Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2

4. Архангельский музыкальный колледж, просп. Ломоносова, 211

5. Дом молодежи Архангельской области, ул. Шубина, 9

6. Дом коммерческого собрания «Марфин Дом», пр. Чумбарова-Лучинского, 38

7. Детская художественная школа № 1, ул. Тимме 22, корп. 1

8. Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1



Участник может представить на конкурс неограниченное количество работ. Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе ВКонтакте министерства культуры Архангельской области. Конкурсная работа должна представлять собой сочинение-описание (возможно, сочинение-рассуждение) об одном из экспонатов любой площадки и включать название площадки, название произведения и имя автора, по которому пишется творческая работа.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Марина М. просмотров: 67

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