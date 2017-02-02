Архангельск: Новости компаний

Конкурсная работа должна представлять собой сочинение-описание (возможно, сочинение-рассуждение) об одном из экспонатов любой площадки и включать название площадки, название произведения и имя автора, по которому пишется творческая работа.
Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе
ВКонтакте министерства культуры Архангельской области.
Список площадок выставки:
1. Архангельский областной музей изобразительных искусств, пл. Ленина, 1
2. Выставочный зал Архангельского отделения «Союз художников России», пр. Советских Космонавтов, 178
3. Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2
4. Архангельский музыкальный колледж, просп. Ломоносова, 211
5. Дом молодежи Архангельской области, ул. Шубина, 9
6. Дом коммерческого собрания «Марфин Дом», пр. Чумбарова-Лучинского, 38
7. Детская художественная школа № 1, ул. Тимме 22, корп. 1
8. Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1
Участник может представить на конкурс неограниченное количество работ.