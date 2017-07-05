Объявлены лауреаты XIII Премии «Финансовая элита России 2017»

29 июня 2017 года в Доме приемов МИД России при поддержке Генерального партнера Группы Компаний «МАНИ ФАННИ», успешно работающей более пяти лет на российском микрофинансовом рынке, состоялась XIII церемония вручения премии «Финансовая элита России».Лауреатами Премии стали одни из самых современных и развитых предприятий, охватывающих различные отраслевые сегменты, и показавших выдающиеся результаты деятельности в 2016 году. Традиционно награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития», а также за результаты, инновации, достижения и проекты лидеров финансовой отрасли.Более 250 гостей – руководителей подразделений банков, страховых, управляющих, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, представителей СМИ – посетили премию в этом году. Церемонию награждения вели ведущие телеканала «Россия 24» Мария Бондарева и Юрий Богданов.Победителям вручали награды представители Экспертного и Попечительского советов премии, авторитетные персоны российского делового сообщества и руководители финансовых медиа: финансовый омбудсмен П.А. Медведев; Президент Ассоциации Российских Банков Г.А. Тосунян; Первый вице-президент Ассоциации «Россия» А.В. Ветрова; Председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС» А.Г. Гавриленко; Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Э.Л. Платонова; Управляющий директор Национального Рейтингового Агентства П.А. Самиев; Вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный редактор портала Finversia Я.А. Арт; Президент Национального союза агростраховщиков К.Д. Биждов; Советник президента НАПФ В.В. Виноградов; Директор Российского Микрофинансового Центра Е.С. Стратьева; Заместитель директора СРО «МиР» А.В. Паранич и др.Финансовый омбудсмен П.А. Медведев в своем вступительном слове отметил: «За двенадцать лет, что существует премия «Финансовая элита России», в финансовой сфере в нашей стране произошел фантастический прогресс. И, конечно, он достигается ежедневным трудом всех, кто работает в этой отрасли, но главный вклад все-таки вносит элита». Вице-президент Всероссийского Союза Страховщиков Э.Л. Платонова, участвующая в награждении подгрупп «Страхование» и «Страхование жизнь» сказала: «Страховщики - те самые люди, которые имеют непосредственное отношение к теории вероятности, а, значит, к тайне мироздания! Страхуйтесь, и вы прикоснетесь к тайне!»Царёв Кирилл Александрович, Председатель Правления, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» – «За вклад в развитие лизинговой отрасли в России» (персональная номинация)1. ПАО Сбербанк – «Гран-при: банк года»2. Россельхозбанк – «Надежность»3. ПАО «Совкомбанк» - «Динамика развития» и «Банк года на долговом рынке»4. СЕВЕРГАЗБАНК – «Региональный банк года»5. Промсвязьбанк – «Банк года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса»6. Абсолют Банк - «Банк года в сфере ипотечного кредитования»7. ПАО «Почта Банк» - «Розничный банк года»8. Банк «Санкт-Петербург» - «Digital-банк года»9. Банк «Возрождение» - «Community banking» (специальная номинация)1. СПАО «Ингосстрах» - «Гран-при: страховая компания года»2. Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Надежность»3. Абсолют Страхование – «Компания года в сфере страхования малого и среднего бизнеса»4. Страховая Компания «Согласие» - «Качество клиентского обслуживания»5. АРСЕНАЛЪ - «За развитие морского страхования»6. Страховая компания «РЕСПЕКТ» - «За вклад в развитие страхования рисков на строительном рынке»1. Компания «Ингосстрах-Жизнь» - «Компания года в сфере страхования жизни»2. Страховая компания «РГС-Жизнь» - «Надежность» и «Социальная ответственность»1. Группа управляющих компаний «РЕГИОН» - «Гран-при: управляющая компания года»2. УК «КапиталЪ» - «Надежность»3. ООО УК «Система Капитал» - «Динамика развития»4. EG Capital Partners – «Компания года в сфере управления пенсионными накоплениями»1. АО «Инвестиционная компания ФИНАМ» - «Гран-при: инвестиционная компания года»2. Брокерская компания «РЕГИОН» - «Компания года на рынке облигаций»3. Группа компаний QBF – «Компания года в номинации Стратегия доверительного управления»4. ИК «Фридом Финанс», проект Freedom24.ru – «Первый бот для торговли акциями в России»5. ИК «Фридом Финанс» - «За развитие доступности инвестиций»6. «Норд Капитал – количественные инвестиции» - «Интеллектуальный инвестиционный продукт» (специальная номинация)1. АЛЬПАРИ - «Гран-при: FOREX-брокер года»1. Global Finance – «Компания года в области оказания консультационных услуг для частных инвесторов»2. Международный финансовый центр – «Эффективный инвестиционный консалтинг»1. АО «НПФ Сбербанка» - «Гран-при: НПФ года»2. НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления – «Проект года в сфере консолидации НПФ»3. АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - «Корпоративная пенсионная программа года»4. АО НПФ «Согласие» - «Динамика развития»1. Газпромбанк Лизинг - «Гран-при: лизинговая компания года»1. ООО «ЮниФактор» - «Открытие года на рынке факторинга»1. Микрофинансовая Компания «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» - «Гран-при: микрофинансовая компания года»2. Система моментального электронного кредитования Webbankir – «Динамика развития в сфере онлайн-микрокредитования»3. Лига денег – «Клиентский сервис»4. МФК «До зарплаты» - «Динамика роста портфеля»Корпоративная социальная ответственность:1. Благотворительный фонд АЛЬПАРИ – «Региональный благотворительный фонд года»Стратегический рейтинговый партнер – крупнейшее рейтинговое агентство России RAEX (Эксперт РА).Официальный консультант Премии – Национальное Рейтинговое Агентство, а НАФИ ее аналитический партнер.Gift-партнер премии – компания Regalos.Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной поддержкой в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Рекламно-информационную поддержку премии оказывают более 40 отраслевых СМИ.Общественная премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, микрофинансирования, аудиторских и консалтинговых услуг. Премия «Финансовая элита России» поощряет стремление компаний и участников финансового рынка к оправданной профессиональной гордости, стимулирует усилия профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие стандарты деловой этики и коммуникации в финансовом секторе.