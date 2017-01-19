Архангельск: Новости компаний

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Областная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова» пройдет в Северодвинске

21 января в 10:00 в Северодвинске на базе техникума судостроения и машиностроения пройдет областная военно-спортивная эстафета, посвящённая дню рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова. Архангельск на игре представит военно-патриотический клуб «Белый медведь», занявший первое место в отборочном туре, который состоялся 24 декабря прошлого года. Всего на участие заявились 13 команд из разных муниципалитетов Поморья.

Организаторами мероприятия выступил региональный центр патриотического воспитания, Северодвинское местное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и МАУ «Молодежный центр» (Северодвинск).

Эстафета включает в себя такие этапы как теоретический курс, метание гранаты, перенос ящика с боеприпасами, транспортировка пострадавшего, подтягивание, стрельба, бег на лыжах и другое.

Победители областной военно-спортивной эстафеты представят регион на всероссийском этапе игры в Пскове. 

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автор: Анна Р.
просмотров: 61
дата: 19.01.17 | 17:34
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