Общероссийский день приёма граждан в отделении и территориальных органах ПФР
сегодня 22:44
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12 декабря с 12 до 20 часов в территориальных органах Пенсионного фонда России в городах и районах Архангельской области состоится Общероссийский день приема граждан.
Он проводится ежегодно в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в приемных Президента РФ, в государственных органах и их территориальных подразделениях, в органах местного самоуправления.
В Отделении ПФР по Архангельской области и территориальных органах ПФР прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения будет осуществляться уполномоченными лицами с 12 часов до 20 часов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В Отделении ПФР по Архангельской области прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 28, предварительная запись по тел: (8182) 21-77-88.
Адреса и телефоны территориальных органов ПФР размещены на сайте Пенсионного фонда в разделе «Контакты и адреса»
, также их можно уточнить по телефону (8182) 21-77-88.