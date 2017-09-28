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Общественный совет при УФСИН обсудил особенности отбывания наказаний осужденными

сегодня 16:41
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На базе исправительной колонии № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск) прошло выездное заседание Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области.
 
 
 
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В мероприятии приняли участие министры областного правительства, представители общественных организаций и средств массовой информации.

Во вступительном слове к собравшимся начальник УФСИН Алан Купеев поблагодарил собравшихся за ту работу, которую они проводят в местах лишения свободы, отметив важность и значимость их деятельности. Затем члены совета отчитались о проводимой в учреждениях уголовно-исполнительной системе работе. Председатель региональной общественной организации "Центр социальной помощи "Вертикаль" Елена Доронина отметила, что ими и студентами-волонтерами САФУ имени М.В. Ломоносова в колониях организуется множество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводятся тренинги и индивидуальные консультации с привлечением юристов и адвокатов. На протяжении нескольких лет с региональным УФСИН сотрудничает Архангельская общественная организация "Долг". Ее руководитель Александр Лелетко рассказал о том, какую помощь они оказывают как осужденным, так и освободившимся из мест лишения свободы. В этом году большую работу патриотической направленности члены данной организации проводили с подростками, отбывающими наказание в Архангельской воспитательной колонии, а также участвовали в спортивных мероприятиях.

Основным вопросом повестки дня Общественного совета стало обсуждение темы отбывания наказания женщин, несовершеннолетних и инвалидов. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья содержится 113 женщин, 98 несовершеннолетних и 341 инвалид. Для данных категорий осужденных создаются более комфортные материально-бытовые условия. Так, несовершеннолетние в Архангельской воспитательной колонии проживают в комнатах по шесть человек, для них организовано пятиразовое питание и отдельная норма вещевого довольствия. Кроме того, для поддержания и сохранения социально-полезных связей им предоставляется возможность выезда за пределы учреждения для участия в культурно-массовых мероприятиях.

Руководством регионального УФСИН проводится работа по обеспечению доступных условий содержания осужденных-инвалидов. Для лиц с ограниченными возможностями разработан отдельный распорядок дня, включающий время для реализации индивидуальной программы реабилитации. Также  осуществляются мероприятия по программе "дорожная карта" по повышению доступности объектов УИС.  Здания отрядов, медицинских частей, банно-прачечных комбинатов, столовых оборудованы пандусами, осужденные размещаются в отдельных отрядах. Кроме того, они обеспечиваются инвалидными колясками, тростями, специальной литературой и аудиокнигами.  Обсудили на совещании и отбывание наказания женщин, которые содержатся в колониях-поселениях и следственных изоляторах Поморья.

Затронули в ходе встречи и проблему трудовой занятости осужденных. Органы уголовно-исполнительной системы без помощи государственной власти не смогут самостоятельно решить проблему трудозанятости, в связи с чем уже на протяжении многих лет региональный УФСИН взаимодействует с областным министерством труда, занятости и социального развития. Специалисты оказывают содействие в создании условий трудовой адаптации  данной категории, проводят ярмарки вакансий, рассказывают о востребованных профессиях и поддержке, которую можно получить после освобождения. Но работодатели не всегда готовы принять на работу бывших осужденных.

- Поэтому очень важно проработать для работодателей систему мер стимулирования, чтобы они трудоустраивали вышедших из мест лишения свободы. И сейчас мы внесли изменения в областной закон по профориентации  и трудоустройству молодежи и предусмотрели такую меру как возмещение части расходов в случае, если они трудоустраивают молодого человека в возрасте до 35 лет, освободившегося из колонии, - отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Подводя итог рабочего совещания, Виталий Сергеевич поблагодарил собравшихся за работу,  а также нацелил членов Общественного совета на дальнейшее оказание помощи в решении возникающих вопросов в УИС Поморья.
Автор: u29
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