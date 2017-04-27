Архангельск: Новости компаний

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Обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета можно в досудебном порядке

При Управлении Росреестра создана апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета.
Теперь заявитель сможет обратиться в суд с жалобой на решение о приостановлении постановки на кадастровый учет объекта недвижимости только после обжалования такого решения в апелляционную комиссию.

В состав комиссии, созданной на территории Архангельской области, вошли представители Управления Росреестра, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», кадастровые инженеры, представители юридических лиц.

Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в апелляционную комиссию в течение 30 дней с даты принятия такого решения. Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении одного и того же решения государственного регистратора не допускается. Комиссия работает по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1.

Порядок формирования, работы апелляционной комиссии, перечень и формы документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193. Информация есть на официальном сайте Росреестра.

В ходе первого заседания апелляционной комиссии, созданной на территории Архангельской области, принято решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления в связи с несоблюдением требований к его содержанию: в обращении отсутствует информация о кадастровом инженере, подготовившем межевой план (ФИО, СНИЛС), дата и номер заявления, по результатам рассмотрения которого принято решение о приостановлении, адрес электронной почты заявителя.

Напоминаем кадастровым инженерам, иным заинтересованным лицам и их представителям, что для обращения в комиссию необходимо соблюдение установленных требований к форме и содержанию заявления. Форма заявления об обжаловании решения о приостановления размещена на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке
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автор: 29rosreestr
просмотров: 30
дата: 27.04.17 | 18:24
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