Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета можно в досудебном порядке При Управлении Росреестра создана апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета.



В состав комиссии, созданной на территории Архангельской области, вошли представители Управления Росреестра, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», кадастровые инженеры, представители юридических лиц.



Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в апелляционную комиссию в течение 30 дней с даты принятия такого решения. Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении одного и того же решения государственного регистратора не допускается. Комиссия работает по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1.



Порядок формирования, работы апелляционной комиссии, перечень и формы документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193. Информация есть на официальном



В ходе первого заседания апелляционной комиссии, созданной на территории Архангельской области, принято решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления в связи с несоблюдением требований к его содержанию: в обращении отсутствует информация о кадастровом инженере, подготовившем межевой план (ФИО, СНИЛС), дата и номер заявления, по результатам рассмотрения которого принято решение о приостановлении, адрес электронной почты заявителя.



Напоминаем кадастровым инженерам, иным заинтересованным лицам и их представителям, что для обращения в комиссию необходимо соблюдение установленных требований к форме и содержанию заявления. Форма заявления об обжаловании решения о приостановления размещена на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по

Теперь заявитель сможет обратиться в суд с жалобой на решение о приостановлении постановки на кадастровый учет объекта недвижимости только после обжалования такого решения в апелляционную комиссию.В состав комиссии, созданной на территории Архангельской области, вошли представители Управления Росреестра, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», кадастровые инженеры, представители юридических лиц.Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в апелляционную комиссию в течение 30 дней с даты принятия такого решения. Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении одного и того же решения государственного регистратора не допускается. Комиссия работает по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1.Порядок формирования, работы апелляционной комиссии, перечень и формы документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193. Информация есть на официальном сайте Росреестра.В ходе первого заседания апелляционной комиссии, созданной на территории Архангельской области, принято решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления в связи с несоблюдением требований к его содержанию: в обращении отсутствует информация о кадастровом инженере, подготовившем межевой план (ФИО, СНИЛС), дата и номер заявления, по результатам рассмотрения которого принято решение о приостановлении, адрес электронной почты заявителя.Напоминаем кадастровым инженерам, иным заинтересованным лицам и их представителям, что для обращения в комиссию необходимо соблюдение установленных требований к форме и содержанию заявления. Форма заявления об обжаловании решения о приостановления размещена на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: 29rosreestr просмотров: 30

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