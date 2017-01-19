Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Любящим авторскую музыку архангелогородцам предлагают почувствовать очарование зимы Насладиться очарованием зимы архангелогородцев и гостей нашего города приглашает музыкально-литературный дуэт «Гармония» (автор-исполнитель Андрей Повилайтис и поэтесса Татьяна Рудная). 27 января в 18 часов дуэт представит программу «Зимний вечер тает на ладони» в Ломоносовском Дворце культуры. Прозвучат стихи, песни, романсы, попурри. Зрители смогут принять участие в конкурсах, их ожидают и другие приятные сюрпризы. А 28 января в 16:00 эта же концертная программа будет представлена в Культурном центре «Соломбала-Арт».



Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках.



У дуэта есть совместные песни, которые прозвучат во время концерта. Зрители смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (Музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).



Зима – прекрасное время года, наполненное красотой и ожиданием чуда. Светлеет мир, «укутанный в меха снегов». Чудесна «вуаль снегопада», в которой прекрасна каждая снежинка… Почувствуйте прикосновение теплых поэтических строк, насладитесь очарованием музыки, красотой и нежностью зимы.



Подробную информацию можно получить по телефону: 8-950-962-65-56.



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