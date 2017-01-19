Архангельск: Новости компаний

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Любящим авторскую музыку архангелогородцам предлагают почувствовать очарование зимы

Насладиться очарованием зимы архангелогородцев и гостей нашего города приглашает музыкально-литературный дуэт «Гармония» (автор-исполнитель Андрей Повилайтис и поэтесса Татьяна Рудная).
27 января в 18 часов дуэт представит программу «Зимний вечер тает на ладони» в Ломоносовском Дворце культуры. Прозвучат стихи, песни, романсы, попурри. Зрители смогут принять участие в конкурсах, их ожидают и другие приятные сюрпризы. А 28 января в 16:00 эта же концертная программа будет представлена в Культурном центре «Соломбала-Арт».
 
Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках. 
 
У дуэта есть совместные песни, которые прозвучат во время концерта. Зрители смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (Музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).
 
Зима – прекрасное время года, наполненное красотой и ожиданием чуда. Светлеет мир, «укутанный в меха снегов». Чудесна «вуаль снегопада», в которой прекрасна каждая снежинка… Почувствуйте прикосновение теплых поэтических строк, насладитесь очарованием музыки, красотой и нежностью зимы.
 
Подробную информацию можно получить по телефону: 8-950-962-65-56. 
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 111
дата: 19.01.17 | 12:54
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