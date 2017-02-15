Архангельск: Новости компаний

Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на МСК и о распоряжении его средствами предназначен для семей с двумя и более детьми, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в форме материнского (семейного) капитала.
После подачи заявления гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения, подтверждающие право на сертификат или распоряжение его средствами. Также при визите в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Запланировать визит в ПФР можно в удобное время с помощью предварительной записи на прием на сайте ПФР.
Кроме того, в Личном кабинете
можно получить информацию о размере (остатке) средств материнского капитала и заказать соответствующую справку. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru
. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru
). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.