Архангельск: Новости компаний

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Оформить заявление на материнский капитал можно онлайн на сайте Пенсионного фонда

Жители Архангельской области могут подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и на распоряжение его средствами в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на МСК и о распоряжении его средствами предназначен для семей с двумя и более детьми, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в форме материнского (семейного) капитала.

После подачи заявления гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения, подтверждающие право на сертификат или распоряжение его средствами. Также при визите в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Запланировать визит в ПФР можно в удобное время с помощью предварительной записи на прием на сайте ПФР.

Кроме того, в Личном кабинете можно получить информацию о размере (остатке) средств материнского капитала и заказать соответствующую справку. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
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автор: pfr
просмотров: 23
дата: 15.02.17 | 23:29
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