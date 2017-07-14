Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.07.17
1902
12.07.17
920
12.07.17
718
13.07.17
688
13.07.17
658
12.07.17
614
13.07.17
500
реклама
реклама
Новости компаний
13.07.17
185
13.07.17
173
13.07.17
155
12.07.17
144
13.07.17
137
13.07.17
130
12.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Огуречик, огуречик…

сегодня 12:42
43 0
 
 
 >
Познавательно-игровая программа «Пою я оду огурцу» состоялась в Библиотеке №18 Северного округа.

Лето – это замечательная пора, в которой таится множество ярких событий, впечатлений и эмоций, да и время удивительных открытий.

Все желающие смогли заглянуть в веселый «огород» и узнать для себя много нового. Библиотекари рассказали о том, что 27 июля отмечается Международный день огурца, а с 2001 года в Суздале ежегодно проходит этот праздник. В ходе игры «Поле чудес» ребята узнали, как величают в Суздале огурец,  как называется индийский огурец, какая царица прославила этот овощ. Дети услышали легенду о появлении огурца и узнали о его пользе для  здоровья.

Гости мероприятия с удовольствием участвовали в забавной эстафете «Огуречик», разгадывали загадки и анаграммы. Ребятишки помладше раскрашивали  глазастый огурчик, а постарше  - научились делать оберег Акилы-огуречника. Эта кукла необходима для уничтожения плесени в бочках с солеными огурцами, голова ее набита семенами горчицы, которая и не дает плесени расти.

Все ребята получили памятные призы и сладкие подарки.

Подробнее о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 23-41-45.
Автор: cbs
43 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти
Новости компаний | Новости раздела
 
Огуречик, огуречик…
Огуречик, огуречик…
Познавательно-игровая программа «Пою я оду огурцу» состоялась в Библиотеке №18 Северного округа. Лето – это замечательная пора, в которой таится множество ярких событий, впечатлений и эмоций, да и время удивительных открытий. Все...
сегодня 12:42
44
 
Портрет пенсионера Архангельской области
Портрет пенсионера Архангельской области
413 552 пенсионера Архангельской области являются получателями пенсий по линии ПФР.
сегодня 12:41
48
 
На ЖК «Шоколад» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске возводят 5-й этаж
На ЖК «Шоколад» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске возводят 5-й этаж
5-этажный жилой комплекс «Шоколад» расположен в историческом центре Северодвинска на пересечении ул. Индустриальной и ул. Железнодорожной.
сегодня 10:56
63
 
Tele2 предложила абонентам новую бонусную программу
Tele2 предложила абонентам новую бонусную программу
Всероссийская акция Tele2 «Бонусы для ваших интересов» предлагает абонентам оператора воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
сегодня 10:55
63
 
Поморье представило опыт создания семейных клубов на всероссийском форуме
Поморье представило опыт создания семейных клубов на всероссийском форуме
В течение четырех дней, с 4 по 8 июля, гости форума участвовали в мастер-классах, круглых столах, практических семинарах, панельных дискуссиях, беседовали о семейных ценностях.
сегодня 10:05
136
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080