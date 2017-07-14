Огуречик, огуречик…

Познавательно-игровая программа «Пою я оду огурцу» состоялась в Библиотеке №18 Северного округа.Лето – это замечательная пора, в которой таится множество ярких событий, впечатлений и эмоций, да и время удивительных открытий.Все желающие смогли заглянуть в веселый «огород» и узнать для себя много нового. Библиотекари рассказали о том, что 27 июля отмечается Международный день огурца, а с 2001 года в Суздале ежегодно проходит этот праздник. В ходе игры «Поле чудес» ребята узнали, как величают в Суздале огурец, как называется индийский огурец, какая царица прославила этот овощ. Дети услышали легенду о появлении огурца и узнали о его пользе для здоровья.Гости мероприятия с удовольствием участвовали в забавной эстафете «Огуречик», разгадывали загадки и анаграммы. Ребятишки помладше раскрашивали глазастый огурчик, а постарше - научились делать оберег Акилы-огуречника. Эта кукла необходима для уничтожения плесени в бочках с солеными огурцами, голова ее набита семенами горчицы, которая и не дает плесени расти.Все ребята получили памятные призы и сладкие подарки.Подробнее о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 23-41-45.