наверх
Новости Архангельска
26 апреля, среда 20:19
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Ольга Епифанова: Подвиг ликвидаторов Чернобыля вызывает глубокое уважение

Сегодня отмечается день памяти жертв аварии на чернобыльской атомной электростанции. Ольга Епифанова направила письмо членам региональной организации Чернобыль.
Сегодня международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова направила письмо членам региональной общественной организации «Союз Чернобыль в Архангельской области».

- 31 год назад мир облетела страшная весть – на чернобыльской АЭС произошла катастрофа. В первые же часы на место ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные, те, кого сейчас называют «ликвидаторы». Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Никто тогда не представлял всей серьезность угрозы – невидимой и неслышимой, - обратилась к членам организации Ольга Епифанова. - Подвиг ликвидаторов Чернобыля вызывает чувства глубокого восхищения и благодарности не только у граждан России, но и у жителей всей планеты. Масштабы бедствия могли быть неизмеримо больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии.

В заключении письма вице-спикер Госдумы Епифанова пожелала участникам ликвидации последствий ЧС крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

- Я склоняю голову перед теми, кто погиб при ликвидации аварии. Мы должны хранить память о Чернобыле не только как о техногенной катастрофе, которая не должна повториться, но и как о примере героизма и самоотверженности нашего народа, - считает Епифанова.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: rychagovvv
просмотров: 42
дата: 26.04.17 | 18:57
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080