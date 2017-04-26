Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Ольга Епифанова: Подвиг ликвидаторов Чернобыля вызывает глубокое уважение Сегодня отмечается день памяти жертв аварии на чернобыльской атомной электростанции. Ольга Епифанова направила письмо членам региональной организации Чернобыль. Сегодня международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.



Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова направила письмо членам региональной общественной организации «Союз Чернобыль в Архангельской области».



- 31 год назад мир облетела страшная весть – на чернобыльской АЭС произошла катастрофа. В первые же часы на место ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные, те, кого сейчас называют «ликвидаторы». Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Никто тогда не представлял всей серьезность угрозы – невидимой и неслышимой, - обратилась к членам организации Ольга Епифанова. - Подвиг ликвидаторов Чернобыля вызывает чувства глубокого восхищения и благодарности не только у граждан России, но и у жителей всей планеты. Масштабы бедствия могли быть неизмеримо больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии.



В заключении письма вице-спикер Госдумы Епифанова пожелала участникам ликвидации последствий ЧС крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.



- Я склоняю голову перед теми, кто погиб при ликвидации аварии. Мы должны хранить память о Чернобыле не только как о техногенной катастрофе, которая не должна повториться, но и как о примере героизма и самоотверженности нашего народа, - считает Епифанова. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: rychagovvv просмотров: 42

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