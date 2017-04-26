Архангельск: Новости компаний

Сегодня отмечается день памяти жертв аварии на чернобыльской атомной электростанции. Ольга Епифанова направила письмо членам региональной организации Чернобыль.
Сегодня международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.
Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова направила письмо членам региональной общественной организации «Союз Чернобыль в Архангельской области».
- 31 год назад мир облетела страшная весть – на чернобыльской АЭС произошла катастрофа. В первые же часы на место ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные, те, кого сейчас называют «ликвидаторы». Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Никто тогда не представлял всей серьезность угрозы – невидимой и неслышимой, - обратилась к членам организации Ольга Епифанова. - Подвиг ликвидаторов Чернобыля вызывает чувства глубокого восхищения и благодарности не только у граждан России, но и у жителей всей планеты. Масштабы бедствия могли быть неизмеримо больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии.
В заключении письма вице-спикер Госдумы Епифанова пожелала участникам ликвидации последствий ЧС крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.
- Я склоняю голову перед теми, кто погиб при ликвидации аварии. Мы должны хранить память о Чернобыле не только как о техногенной катастрофе, которая не должна повториться, но и как о примере героизма и самоотверженности нашего народа, - считает Епифанова.