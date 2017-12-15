Ораторами становятся

Слушатели курсов учились говорить так с аудиторией, чтобы она слушала, понимала и доверяла. Убеждались в том, что задача оратора не рассказать, а заставить думать, показать варианты, вдохновить, вызвать эмоции и побудить к действию.Какие качества необходимы успешному оратору? Должен ли оратор быть лидером? Какие требования предъявляются современной бизнес-средой к выступающему? На эти и многие другие вопросы даны ответы на занятиях курсов.Постоянно организовывались речевые тренинги. А на заключительном занятии выпускники курсов продемонстрировали свои знания, выступив с ораторской трибуны с сообщениями на самые разные, интересующие их темы: «Три аспекта вегетарианства», «Как полюбить себя», «Как побороть в себе лень», «Что вы видите на сцене…», «Менеджмент по-суворовски: наука побеждать» и другие.Выпускники получили сертификаты об окончании курсов. Среди выпускников старшеклассники, студенты и люди самых разных профессий: библиотекарь, воспитатель, автодорожник, социальный работник, парикмахер.Вместе с сертификатами начинающие ораторы получили напутствие о необходимости постоянно заниматься саморазвитием, самообразованием, следить за вызовами времени, быть креативными, ответственными и помнить сталкерское: «здесь нельзя стоять, здесь все время что-то меняется». Только так можно стать блестящим оратором.Новый набор слушателей курсов будет осуществлен в январе 2018 года, занятия начнутся 1 февраля. Ждем всех желающих! Запись по телефону: 20-15-76.