Открытый диалог должен стать привычным форматом взаимодействия власти и общества

Важность роли преподавателей в работе, направленной на изменение демографической ситуации, Семён Вуйменков подчеркнул осенью этого года на заседании региональной организации Вольного экономического общества (ВЭО) России.

Тогда проблема оттока населения стала одним из дискуссионных вопросов, рассмотренных в рамках обсуждения перспектив социально-экономического развития региона. Отметим, что участниками заседания была поддержана идея о необходимости совместной с педагогическим сообществом работы, которая позволит сформировать у подрастающего поколения правильные ориентиры в общественном и информационном пространстве.

В рамках проекта «Прямая речь» состоялся живой диалог Семёна Вуйменкова с педагогами, среди которых были и руководители образовательных учреждений, и преподаватели средних профессиональных образовательных организаций, и учителя начальных классов.

Глава ведомства рассказал участникам встречи об общем состоянии экономики в регионе, о существующих проблемных местах и успехах региона.

— Сегодня, когда люди ежедневно сталкиваются с необходимостью воспринимать колоссальный объем информации, зачастую не имея возможности оценивать объективность тех или иных сведений, очень велико значение прямого диалога, – отметил Семён Вуйменков. – Живое общение, а главное, открытое обсуждение как позитивных, так и проблемных моментов позволит минимизировать искажение новостей, распространение ложных данных, которые зачастую становятся результатом домысливания, связанного с недостаточной полнотой информации или неоднозначной подачей.

Выступление министра было направлено не на предоставление сухих статистических данных – на примере конкретных инвестиционных проектов Семён Вуйменков разъяснил педагогам, каковы результаты работы регионального правительства, за счёт чего были достигнуты определенные успехи, как ведется работа, направленная на решение проблемных вопросов.

Остановился он и на прикладном эффекте каждого из них, отметив при этом, какие перспективы появятся у молодежи, на какие направления следует ориентировать сегодняшних учеников, чтобы в будущем они оказались востребованными специалистами, вовлеченными в реализацию масштабных проектов.

В ходе обсуждения педагоги отметили необходимость формирования единого реестра, отображающего как специальности, наиболее востребованные в регионе сегодня, так и направления, спрос на который будет расти в ближайшее время.

Отметим, что в регионе данный документ существует и находится в свободном доступе. Ежегодно министерством экономического развития, министерством труда, занятости и социального развития совместно министерством образования и науки формируется прогноз потребности в кадрах для экономики региона.

Запрос педагогов стал яркой иллюстрацией востребованности проекта – недостаток информации был причиной того, что доступные ресурсы не использовались в полной мере.

Проект «Прямая речь» в этом году был запущен по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова на базе института открытого образования.

— «Прямая речь» стала очень востребованной дискуссионной площадкой, в своевременности формирования которой мы все больше убеждаемся по мере реализации проекта. Участие во встречах принимают педагоги из самых разных муниципальных образований области. Для них возможность напрямую обсудить с представителями правительства региона актуальные проблемы очень ценна. В диалоге с ведущими спикерами они из первых уст получают информацию о волнующих их вопросах. При этом после участия в проекте они делятся своими впечатлениями, доносят полученные сведения до коллег, благодаря чему удается транслировать диалог, вовлечь в него жителей всей Архангельской области, – сказал ректор института открытого образования Сергей Ковалёв.

— Важно изменить сформированный у многих молодых людей стереотип о необходимости покинуть регион при первой возможности, потому что только в таком случае они смогут самореализоваться, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Чтобы подрастающее поколение не было нацелено на отъезд, они должны иметь объективное представление о своих дальнейших перспективах и возможностях трудоустройства в регионе. В этой работе сложно переоценить роль педагогов, которые не просто передают знания, а являются людьми, способствующими становлению подрастающего поколения, формированию их системы ценностей и взглядов.