Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
1029
21.09.17
1019
20.09.17
866
21.09.17
785
20.09.17
610
20.09.17
578
20.09.17
574
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
574
20.09.17
235
20.09.17
210
20.09.17
200
20.09.17
191
20.09.17
176
20.09.17
172
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

ПФР открыл сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов

сегодня 17:05
42 0
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс "Школьникам о пенсии".
 >

Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в ней.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее увеличения.

Автор: pfr
42 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Новости компаний | Новости раздела
 
ПФР открыл сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов
ПФР открыл сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс "Школьникам о пенсии".
сегодня 17:05
43
 
Вельские предприниматели системно обращаются в прокуратуру
Вельские предприниматели системно обращаются в прокуратуру
20 сентября бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич провели прием предпринимателей Вельского района.
сегодня 16:50
45
 
Библиотекари провели юных архангелогородцев по разноплановым «Бакарицким улочкам»
Библиотекари провели юных архангелогородцев по разноплановым «Бакарицким улочкам»
В Исакогорской библиотеке № 12 состоялась пешеходная экскурсия, посвященная Дню краеведческих знаний для дошкольников.
сегодня 14:53
68
 
Росреестр провел «горячую линию» по вопросам определения кадастровой стоимости
Росреестр провел «горячую линию» по вопросам определения кадастровой стоимости
20 сентября в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области состоялась «горячая» телефонная линия по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
сегодня 14:52
66
 
Приложение вместо СМС: новые технологии в охране от группы компаний «Титан-Щит»
Приложение вместо СМС: новые технологии в охране от группы компаний «Титан-Щит»
Крупнейшее охранное предприятие региона рекомендует своим клиентам воспользоваться новым мобильным приложением для контроля сохранности их имущества.
сегодня 13:04
84
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080