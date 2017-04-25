Архангельск: Новости компаний

В день старта всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтеры Победы» уже раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Помимо самой ленты добровольцы раздают памятки с информацией об ее истории и правильном ношении символа.
Координатором акции в Архангельской области выступает региональный центр патриотического воспитания при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.
По информации начальника отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Ивана Жернакова, это не единственная всероссийская акция, к которой присоединилась Архангельская области в преддверие Дня Победы.
«Наш регион традиционно поддерживает целую серию всероссийских акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, 28 апреля в центре «Патриот» юнгаши напишут «Письма Победы». Помимо этого в ближайшее время будет дан старт акции «Дерево Победы», «Подвези ветерана» и «Чистый обелиск», - сказал Иван Жернаков.
Раздавать ленточки будут до 9 мая. Информация о том, где и в какое время волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, размещена на официальном
сайте центра «Патриот».
Добавим, что стать «Волонтером Победы» может любой желающий. Вся подробная информация размещена
в группе в социальной сети.