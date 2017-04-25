Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Память, радость, гордость: В Поморье стартовала акция «Георгиевская ленточка» 24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Традиционно каждый год она проводится в преддверии Дня Победы. Акцию подхватили все регионы страны и десятки других государств. Не стала исключением и Архангельская область.



Координатором акции в Архангельской области выступает региональный центр патриотического воспитания при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.



По информации начальника отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Ивана Жернакова, это не единственная всероссийская акция, к которой присоединилась Архангельская области в преддверие Дня Победы.



«Наш регион традиционно поддерживает целую серию всероссийских акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, 28 апреля в центре «Патриот» юнгаши напишут «Письма Победы». Помимо этого в ближайшее время будет дан старт акции «Дерево Победы», «Подвези ветерана» и «Чистый обелиск», - сказал Иван Жернаков.



Раздавать ленточки будут до 9 мая. Информация о том, где и в какое время волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, размещена на официальном



Добавим, что стать «Волонтером Победы» может любой желающий. Вся подробная информация размещена

В день старта всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтеры Победы» уже раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Помимо самой ленты добровольцы раздают памятки с информацией об ее истории и правильном ношении символа.Координатором акции в Архангельской области выступает региональный центр патриотического воспитания при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.По информации начальника отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Ивана Жернакова, это не единственная всероссийская акция, к которой присоединилась Архангельская области в преддверие Дня Победы.«Наш регион традиционно поддерживает целую серию всероссийских акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, 28 апреля в центре «Патриот» юнгаши напишут «Письма Победы». Помимо этого в ближайшее время будет дан старт акции «Дерево Победы», «Подвези ветерана» и «Чистый обелиск», - сказал Иван Жернаков.Раздавать ленточки будут до 9 мая. Информация о том, где и в какое время волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, размещена на официальном сайте центра «Патриот».Добавим, что стать «Волонтером Победы» может любой желающий. Вся подробная информация размещена в группе в социальной сети. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Анна Р. просмотров: 17

дата:

комментариев:

видео

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 3 | закрыть