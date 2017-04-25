Архангельск: Новости компаний

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Память, радость, гордость: В Поморье стартовала акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Традиционно каждый год она проводится в преддверии Дня Победы. Акцию подхватили все регионы страны и десятки других государств. Не стала исключением и Архангельская область.
В день старта всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтеры Победы»  уже раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Помимо самой ленты добровольцы раздают памятки с информацией об ее истории и правильном ношении символа.

Координатором акции в Архангельской области выступает региональный центр патриотического воспитания при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.

По информации начальника отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Ивана Жернакова, это не единственная всероссийская акция, к которой присоединилась Архангельская области в преддверие Дня Победы.

«Наш регион традиционно поддерживает целую серию всероссийских акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, 28 апреля в центре «Патриот» юнгаши напишут «Письма Победы». Помимо этого в ближайшее время будет дан старт акции «Дерево Победы», «Подвези ветерана» и «Чистый обелиск», - сказал Иван Жернаков.

Раздавать ленточки будут до 9 мая. Информация о том, где и в какое время волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, размещена на официальном сайте центра «Патриот».

Добавим, что стать «Волонтером Победы» может любой желающий. Вся подробная информация размещена в группе в социальной сети.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Анна Р.
просмотров: 17
дата: 25.04.17 | 12:15
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