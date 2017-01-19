Архангельск: Новости компаний

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Педагоги Архангельска смогут присоединиться к программе наставничества «Ментори»

Наставничество - это способ организации воспитательно-развивающей работы с подростками, где старшие волонтеры становятся для подростков учителями и друзьями и кураторами.
Особенно актуальна такая работа может бять для трудных подростков и подростков группы риска.

Согласно практическому опыту, наличие взрослого наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.

Суть наставничества — гарантированное присутствие рядом с подростком человека, который заботится о нём, сопереживает ему и не позволяет почувствовать себя в одиночестве перед лицом повседневных трудностей и испытаний.

Образовательным учреждениям и некоммерческим организациям Архангельска предлагается принять участие в этой программе.

Познакомиться с ней и ее кураторами можно будет 30 января в 13:00 в актовом зале Центра «ЛЕДА» по адресу: наб. Северной Двины, 84.

Программу наставничества представляет Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори», который основан в 2015 году в рамках программ «Рыбаков Фонда».

Специалисты «Ментори» расскажут о предпосылках создания национального ресурсного центра наставничества, его принципах и ресурсах, познакомят с сайтом программы наставничества и расскажут о выборе наставников и ограничениях в этом выборе. 


 

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автор: Анастасия Ч.
просмотров: 66
дата: 19.01.17 | 17:06
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