Архангельск: Новости компаний

Особенно актуальна такая работа может бять для трудных подростков и подростков группы риска.
Согласно практическому опыту, наличие взрослого наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.
Суть наставничества — гарантированное присутствие рядом с подростком человека, который заботится о нём, сопереживает ему и не позволяет почувствовать себя в одиночестве перед лицом повседневных трудностей и испытаний.
Образовательным учреждениям и некоммерческим организациям Архангельска предлагается принять участие в этой программе.
Познакомиться с ней и ее кураторами можно будет 30 января в 13:00 в актовом зале Центра «ЛЕДА» по адресу: наб. Северной Двины, 84.
Программу наставничества представляет Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори», который основан в 2015 году в рамках программ «Рыбаков Фонда».
Специалисты «Ментори» расскажут о предпосылках создания национального ресурсного центра наставничества, его принципах и ресурсах, познакомят с сайтом программы наставничества и расскажут о выборе наставников и ограничениях в этом выборе.