Архангельск: Новости компаний

«Театральная завалинка» - это проект Черевковского ДК, где старшее поколение села может реализовать свой творческий потенциал или просто помочь театральной студии.
В рамках проекта местные пенсионеры разных специальностей объединились в театральном коллективе, чтобы помочь состояться спектаклю по мотивам "Сказа про Федота Стрельца".
Благодаря старшему поколению появились на сцене чудесные персонажи, а также их костюмы, да и сама сцена (свет и звук) заработала тоже благодаря усилиям ветеранов.
Премьера спектакля состоялась 23 декабря, зрителей из соседних деревень привезли на прьемьеру на автобусах. Театральный коллектив продолжит выступления в феврале.
Средства на реализацию проекта Черевковскому ДК, на базе которого и работает студия предоставлены в рамках благотворительной программы "Активное поколение".