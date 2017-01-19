Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Любящие искусство пенсионеры Черевково собрались на «Театральную завалинку» «Театральная завалинка» - это проект Черевковского ДК, где старшее поколение села может реализовать свой творческий потенциал или просто помочь театральной студии. В рамках проекта местные пенсионеры разных специальностей объединились в театральном коллективе, чтобы помочь состояться спектаклю по мотивам "Сказа про Федота Стрельца".



Благодаря старшему поколению появились на сцене чудесные персонажи, а также их костюмы, да и сама сцена (свет и звук) заработала тоже благодаря усилиям ветеранов.



Премьера спектакля состоялась 23 декабря, зрителей из соседних деревень привезли на прьемьеру на автобусах. Театральный коллектив продолжит выступления в феврале.



Средства на реализацию проекта Черевковскому ДК, на базе которого и работает студия предоставлены в рамках благотворительной программы "Активное поколение".





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