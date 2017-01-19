Архангельск: Новости компаний

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Любящие искусство пенсионеры Черевково собрались на «Театральную завалинку»

«Театральная завалинка» - это проект Черевковского ДК, где старшее поколение села может реализовать свой творческий потенциал или просто помочь театральной студии.
В рамках проекта местные пенсионеры разных специальностей объединились в театральном коллективе, чтобы помочь состояться спектаклю по мотивам "Сказа про Федота Стрельца". 

Благодаря старшему поколению появились на сцене чудесные персонажи, а также их костюмы, да и сама сцена (свет и звук) заработала тоже благодаря усилиям ветеранов.

Премьера спектакля состоялась 23 декабря, зрителей из соседних деревень привезли на прьемьеру на автобусах. Театральный коллектив продолжит выступления в феврале.

Средства на реализацию проекта Черевковскому ДК, на базе которого и работает студия предоставлены в рамках благотворительной программы "Активное поколение". 


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автор: Анастасия Ч.
просмотров: 75
дата: 19.01.17 | 17:25
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