Архангельск: Новости компаний

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом функция администрирования страховых взносов с 2017 года перешла от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд функций. За Фондом остается все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки. Все эти функции остаются за ПФР на трехлетний переходный период.



Также Пенсионный фонд продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Кроме того, за ПФР остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.