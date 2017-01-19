Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Пенсионный фонд продолжит совершенствовать электронные сервисы в 2017 году Сегодня большинство услуг ПФР можно получить через интернет – не выходя из дома. В рамках электронного сервиса Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru на сегодня реализована 31 услуга. В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме.



Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.



Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе ПФР. Для удобства граждан во всех клиентских службах Пенсионного фонда специалисты регистрируют на портале госуслуг, осуществляют подтверждение учетной записи гражданина и выдают простую электронную подпись. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 118

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть