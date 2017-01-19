Архангельск: Новости компаний

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе ПФР. Для удобства граждан во всех клиентских службах Пенсионного фонда специалисты регистрируют на портале госуслуг, осуществляют подтверждение учетной записи гражданина и выдают простую электронную подпись.