Архангельск: Новости компаний

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Пенсионный фонд продолжит совершенствовать электронные сервисы в 2017 году

Сегодня большинство услуг ПФР можно получить через интернет – не выходя из дома. В рамках электронного сервиса Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru на сегодня реализована 31 услуга.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе ПФР. Для удобства граждан во всех клиентских службах Пенсионного фонда специалисты регистрируют на портале госуслуг, осуществляют подтверждение учетной записи гражданина и выдают простую электронную подпись.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: pfr
просмотров: 118
дата: 19.01.17 | 12:54
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