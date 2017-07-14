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Переориентации «оборонки» способствуют новые программы ФРП

сегодня 23:19
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Фондом развития промышленности (ФРП) запущены новые программы «Конверсия» и «Комплектующие изделия», направленные на диверсификацию деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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В рамках «Конверсии» предприятия получат льготные займы на производство продукции гражданского или двойного назначения.

Второй программой преференции предусмотрены для компаний, осуществляющих модернизацию или организацию производства комплектующих, не имеющих аналогов производства в России или выпускаемых в недостаточном количестве.

— Переориентация производств, пусть и частичная, а также организация выпуска новой продукции, безусловно, требует значительных вложений. Отсутствие инвестиций и высокие ставки по предлагаемым банками кредитам зачастую становятся главной преградой на пути к реализации проектов. Эти программы окажут существенную поддержку предприятиям ОПК, позволят преодолеть финансовый барьер и приступить к выпуску конкурентоспособной продукции, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Объем средств, предоставляемых по программе «Конверсия», составляет 200 до 750 миллионов рублей, на «Комплектующие изделия» заёмщикам выделяется от 50 до 500 миллионов.

Отметим, что на первые три года установлена пониженная ставка за пользование займом – всего 1 %. При этом на оставшийся период (сумма предоставляется на срок до пяти лет), показатель поднимется до стандартных для Фонда развития промышленности 5 % годовых.

Для предприятий наличие льготного периода является одним из главных преимуществ. В частности, это связано с особенностями технологического процесса. Например, при выпуске комплектующих изделий предусмотрен дополнительный цикл испытания у заказчиков, в результате чего образуется временной разрыв с момента завершения работы над продуктом до получения первой прибыли. В этот период погашение кредитов, по сути, становится для производителей непосильным.

Напомним, что диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса и использование их потенциала в производстве высокотехнологичной гражданской продукции – задача, поставленная на самом высоком уровне.

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул, что отрасль необходимо нацелить на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции. «В ближайшие десятилетия её доля должна составить не менее трети от общего объёма производства в оборонно-промышленном комплексе», говорится в тексте Послания.

— Для нашего региона, где расположены ведущие предприятия судостроительной отрасли, вопросы диверсификации производств и снижения зависимости от гособоронзаказа, являются крайне актуальными, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Благодаря работе судостроительного кластера в Архангельской области удалось существенно усилить кооперацию якорных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса, сформировать новые производственные цепочки. Данная деятельность существенно повысила готовность предприятий к переориентации и реализации новых для отрасли проектов.

Автор: mineconomAO
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