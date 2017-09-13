Планируете имущественную сделку? Проблемы с документами? Кадастровая палата поможет
вчера 16:43
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Жители Поморья теперь могут обратиться в Кадастровую палату за профессиональной консультацией и помощью в подготовке ряда документов при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.
Филиал Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает вам о начале реализации оказания консультационных услуг, связанных с оборотом объектов недвижимости, в том числе с подготовкой договоров, заключаемых в простой письменной форме при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.
Что это значит? Ответ на этот вопрос достаточно прост! Специалисты Кадастровой палаты, имея огромнейший опыт в сфере оборота недвижимости, теперь вправе предоставить грамотную профессиональную консультацию по любому возникшему у вас вопросу, а также составить договор купли-продажи / дарения / мены / аренды и др.
Сделка с недвижимостью (а это может быть квартира, дом, земельный участок, объект незавершенного строительства…) случается в жизни не часто. Согласитесь? Но вот наступил тот самый момент и у Вас, и Вы не желаете прибегать к услугам риэлторов, действуете самостоятельно, да даже если и прибегнете... Вы уверены на все 100 или всё-таки сомневаетесь в чем-то? И в том, и в другом случае Вам к нам! Проверим, проанализируем, подскажем, отредактируем, составим. Одним словом - ПОМОЖЕМ!
Вы спросите:
- По каким же таким вопросам можно к вам обратиться за консультацией?
Ответим так:
- Вопросов не перечесть! Вот, к примеру:
- Вам принадлежит жилой дом, НО Вы не знаете, как оформить земельный участок под ним или около него? – к нам;
- Вы владелец земельного участка, НО как оформить дом / сарай / баню? - к нам;
- Нотариус предоставил список документов для оформления наследства, НО где их взять? – к нам;
- Приватизировал квартиру в далеком 2003, а документы не забрал, что делать? – к нам;
- Случилось несчастье, сгорел дом, а налоги плачу, что делать? – к нам;
- Ошибочно внесены сведения об адресе дома, как исправить? – и ОПЯТЬ К НАМ!
И это лишь малая толика того, что может озадачить, поставить в тупик.
Доверьтесь нам!
Виды тех услуг, в рамках которых Кадастровая палата будет осуществлять консультирование, и тарифы на услуги уже определены и размещены в офисе приема заявителей филиала, а также на нашей страничке в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/fkp29
в разделе «Документы». Здесь же Вы найдете и порядок оказания услуг с примерной формой заключаемого между Кадастровой палатой и Вами - Заказчиком договора, и образцы платежных документов.
Не сомневайтесь, приходите в наш зал приема, что на проспекте Ломоносова, 206 (3 этаж), в городе Архангельске. Звоните по телефонам (8182) 21-56-90, 28-66-71. Пишите на E-mail: filial@29.kadastr.ru