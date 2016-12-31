Архангельск: Новости компаний

На последней в уходящем году сессии новодвинского горсовета был утвержден главный финансовый документ города, в который каждый депутат, как и любой другой субъект правотворческой инициативы, мог внести свои предложения или поправки.

Так депутаты фракции ЛДПР предложили выделить дополнительные финансовые средства на приобретение и установку малых игровых форм для детей – качели, карусели и так далее. Предложение поддержали почти все депутаты, а это значит, что уже в следующем году маленьких новодвинцев ждет долгожданный подарок.



– Несмотря на сложность и сбалансированность бюджета, мы смогли найти некоторые финансовые резервы и предложить их на обсуждение всему депутатскому корпусу, – отметил руководитель фракции ЛДПР в новодвинском горсовете Кирилл Алескеров. – Коллеги нас поддержали, и уже скоро самые маленькие жители города смогут сами опробовать новые качели, карусели и другие игровые элементы. Об этом нас просили жители, причем именно об установке малых игровых форм, которых сегодня очень не хватает. В то же время, к сожалению, нерешенными остаются и многие другие городские проблемы – сокращение субсидий многодетным семьям на оплату детского сада, отказ в покупке подарков детям работников бюджетной сферы, разбитые дороги, аварийное жилье, городской культурный центр и так далее. Проблем, повторюсь, много, но никто не собирается сидеть сложа руки – депутаты фракции ЛДПР и дальше намерены вести планомерную и целенаправленную работу на благо родного города и горожан.



Многие эксперты отмечают высокую активность и работоспособность новодвинских депутатов от ЛДПР. Они принимают самое непосредственное участие не только в политической, но и социальной жизни города – организуют и проводят различные мероприятия, помогают учреждениям, на личном примере пропагандируют развитие спорта и здоровый образ жизни. Несколько дней в неделю работает Общественная Приемная ЛДПР, где новодвинцы получают бесплатные юридические консультации и другую необходимую помощь.



Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов, курирующий Новодвинск по партийной линии, Сергей Пивков также зарекомендовал себя как очень активный политик регионального уровня – он вносит законопроекты, выступает на сессиях, работает в различных совещательных органах, но все же большую часть внимания уделяет своему родному городу Новодвинску.



Так при его непосредственном участии все детские сады города получили новое мультимедийное оборудование, существенно обновилась инвентарная база детско-юношеской спортивной школы, на стадионе седьмой школы оборудован спортивный городок для тренировок кадетов, в третьей школе отремонтирован актовый зал, также в 2016 году Новодвинск получил 30 миллионов рублей из регионального бюджета, благодаря которым многие городские дороги были приведены в нормативное состояние.



– В ЛДПР невозможно быть пассивным, – говорит Сергей Пивков. – Вы просто посмотрите на нашего партийного лидера Владимира Вольфовича Жириновского, и все сразу станет понятным. Нам очень повезло с примером, на который мы все стараемся равняться. А еще ярким положительным примером активности, работоспособности и самоотдачи для меня лично стал мой коллега депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе пятого, шестого и седьмого созывов Ярослав Евгеньевич Нилов. Поработав с ним бок о бок, получил бесценный опыт и успел многому научиться. И пока перед глазами такие примеры, оставаться пассивным и безучастным просто невозможно!

