Архангельск: Новости компаний

В адрес заместителя руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Сергея Пивкова вновь пришли слова благодарности. На этот раз от молодой мамы из Новодвинска Натальи Вальковой, чей малыш на днях был прооперирован и теперь идет на поправку.

– В августе прошлого года у моего сына Сергея врачи обнаружили правостороннюю паховую грыжу, вспоминает Наталья. – Тогда мы сразу забили тревогу, стали готовиться к операции и сдавать все необходимые анализы. Сначала операцию назначили на 22 сентября, и мы были к ней готовы, но нам отказали – сослались якобы на какую-то нехватку в анализах. Операцию перенесли, потом еще раз и еще…



То мест нет, гемоглобин низкий, сделана прививка и так далее. Это продолжалось вплоть до конца года. Из-за постоянных задержек и переносов ребенку становилось только хуже. Он сильно нервничал, мало кушал и почти не спал. Тогда мы и обратились за помощью к депутату Сергею Пивкову.



Я просто написала ему в социальной сети «Вконтакте», затем мы поговорили по телефону и он начал действовать. Вскоре нас пригласили на встречу в Архангельскую областную детскую клиническую больницу, где еще раз провели осмотр ребенка и составили перечень необходимых анализов. И уже 20 января моему малышу сделали операцию по удалению паховой грыжи, которая прошла успешно. Сейчас мы уже дома и очень благодарны врачам и своему депутату Сергею Пивкову. Побольше бы таких людей, которые реально помогают!



Обращения в адрес депутатов от ЛДПР приходят ежедневно, и за каждым целая история порой и полная трагизма. Как отмечают сами депутаты, многим обратившимся, к счастью, удается помочь и в этом одна из главных задач нашей работы.



– В ситуации с Натальей и ее сыном Сергеем медлить было нельзя, ведь речь шла о здоровье совсем еще малыша, – говорит Сергей Пивков. – Мы оперативно связались с региональным министерством здравоохранения, специалисты которого выявили несоблюдение алгоритма направления пациента на оперативное лечение. Затем наше обращение было рассмотрено совместно с администрациями Новодвинской городской и Архангельской областной детской клинической больниц, после чего были назначены необходимые процедуры и точная дата операции. К счастью, она прошла успешно и маленький Сергей уже дома вместе со своей семьей, – резюмировал депутат Пивков.