Архангельск: Новости компаний

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Почетным знаком святой Татианы отмечены Архангелогородцы

Среди награжденных наградой - участницы "Народного самодеятельного коллектива" ансамбля народной песни и танца "Дивованье" МУК МКЦ "Луч" г. Архангельска - Елена Брюхова и Ольга Хмелевская.
25 января 2017 года, в день памяти святой мученицы Татианы, Воскресенский Смольный собор и Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров», при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга провел серию мероприятий, посвященных празднованию Дня российского студенчества.
 
По окончании богослужения состоялось поздравление представителями руководства города и ректорского корпуса и традиционная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности.
 
Среди награжденных столь почетной наградой есть и участницы вокальной группы "Народного самодеятельного коллектива" ансамбля народной песни и танца "Дивованье" МУК МКЦ "Луч" г. Архангельска - Елена Брюхова и Ольга Хмелевская.
 
Следует отметить, что участники коллектива не в первый раз удостоены этой наградой и уже 4 человека являются Кавалерами Почетного знака святой Татианы.
 
"В этом году было очень сложно получить внимание к выдвинутым кандидатурам на соискание этой награды. Изменились требования и ряд пунктов положения. Однако, представители нашего коллектива и города являются достойными кандидатурами и это прдтверждается тем, что в настоящей церемонии звучал г. Архангельск дважды" В.С. Смелов, художественный руководитель коллектива.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Divovanie
просмотров: 44
дата: 27.01.17 | 11:02
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