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Почта России и ФСБ перехватили посылки из Германии с наркотическими пазлами

сегодня 16:16
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Согласно сопроводительным документам в международных почтовых отправлениях должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств.
 
 
 
 
 
 
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Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с оперативниками Управления ФСБ по г. Москве и Московской области перекрыли крупный канал поставки на территорию РФ запрещенных наркотических веществ.

Установлено, что в целях бесконтрольного получения посылок, адресованных вымышленным людям, 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.

В ходе реализации оперативной информации о поступлении в Москву очередной партии наркотических средств под видом посылок с пазлами, оба наркодилера были задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи.

В изъятых посылках эксперты обнаружили свыше 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.

По результатам проведенных мероприятий Следственной службой УФСБ по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных граждан, а также их возможные сообщники и каналы распространения наркотических средств.

Работники отделений связи и курьеры, грубо нарушившие правила оказания почтовых услуг, будут уволены в связи с утратой доверия. Служба безопасности Почты России взаимодействует с правоохранительными органами в рамках сопровождения возбужденного уголовного дела.
 
Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле Службы безопасности Почты России. В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.
Автор: postarh
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