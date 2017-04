Архангельск: Новости компаний

27 апреля в Москве, в рамках официальной встречи Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Почта России и Почта Японии подписали Соглашение о развитии сотрудничества.

Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и президент – исполнительный директор Japan Post Co., Ltd. Кунио Йокояма.



Соглашение является логическим развитием подписанного 16 декабря прошлого года в Токио, в рамках визита в Японию Президента Российской Федерации В.В. Путина, меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи между Japan Post Co., Ltd. и ФГУП «Почта России».



Новый документ расширяет взаимодействие почтовых компаний в целях совершенствования технологии доставки почты между Японией и Россией, увеличения продаж и развития электронной коммерции. Особое внимание в данном соглашении уделено совместному анализу возможности быстрого транзита почты из Японии в Россию, Центральную Азию, Восточную Азию и страны Европы с использованием транспортных возможностей Российской Федерации, включая Транссибирскую железнодорожную магистраль.



Почта России предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин. Предполагается, что до Владивостока отправления будут доставляться Почтой Японии, далее Почта России будет осуществлять наземную перевозку: до Москвы почтовым поездом и далее до Берлина автомобильным транспортом. Срок перевозки от Владивостока до Берлина должен составить 9 суток, включая 7 суток железнодорожной перевозки по Транссибирской магистрали.



Также стороны договорились о сотрудничестве в области развития розничных продаж. В отделениях Почты России планируется продавать японские товары, а в подразделениях Почты Японии – товары российских производителей. Достигнуты договорённости о начале пилотного проекта по реализации японских товаров через сеть почтовых отделений в Москве, Воронеже и Владивостоке. Ряд почтовых отделений в этих городах уже провели выставки образцов продукции из Японии.



Кроме того, в рамках подписанного соглашения будет налажен обмен опытом в сфере организации доставки почтовых отправлений и повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений. Обсуждается вопрос организации стажировки специалистов Почты России в Японии с целью изучения опыта организации работы почтовых отделений.