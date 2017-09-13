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Почта России начала дистанционную торговлю смартфонами и планшетами Samsung

вчера 15:30
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Почта России выпустила осенний каталог «Почтамаркет», в котором помимо традиционных категорий товаров впервые представлены различные модификации смартфонов, планшетов и смарт-часов Samsung.
 
 
 
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Дистанционная продажа гаджетов на торговой площадке «Почтамаркет» осуществляется по ценам, рекомендованным производителем, на все устройства предоставляется гарантия качества.

В новом каталоге также впервые представлены фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы, оборудование отечественного производства для приема сигнала цифрового телевидения, обновлен ассортимент бытовой техники и электроники.

«Почта России продолжает расширять ассортимент каталога «Почтамаркет» востребованными для населения товарами. Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя с гарантией качества. Свыше 30 тыс. почтовых отделений находятся в сельской местности. Развивая дистанционную торговлю Почта России предоставляет жителям этих населенных пунктов доступ к широкому ассортименту товаров», – отмечает директор департамента электронной коммерции Почты России Алексей Вайсберг.

«Компания Samsung высоко ценит возможность сотрудничества с одним из крупнейших стратегических предприятий страны – Почтой России. Почта ежедневно выполняет важнейшие социальные функции, связывает миллионы людей по всей стране и в мире. Включение нашей продукции в каталог «Почтамаркет» и уникальная по масштабам сеть отделений почтовой связи открывают новый уровень доступности устройств Samsung для жителей России – теперь даже в самых отдаленных уголках страны можно заказать современные мобильные устройства из разных ценовых категорий с удобным форматом доставки и оплаты товара. - комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics Александр Краснов. -  Мы надеемся, что сотрудничество с Почтой России будет способствовать проникновению и развитию мобильных цифровых технологий по всей стране, тем самым делая жизнь людей комфортнее и современнее». 

Всего на сайте market.pochta.ru представлены более 100 тыс. товаров, в печатном каталоге «Почтамаркет», который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены специальные каталоги, включающие около 200 товаров.

По сравнению с предыдущими ассортимент нового каталога существенно расширен. На торговой площадке «Почтамаркет» представлены популярные товары от более чем 20 компаний-партнеров: косметические бренды и бытовая химия от «Unilever» («Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Доместос», «Сif», «Glorix» и другие), детские товары от компании «Аспект», книжная продукция от «Издательского дома ЭКСМО» и «book24.ru», косметическая продукция торговых марок «Himalaya Herbals» и «Swiss Image», а также различные товары от Отто Групп Россия и других партнеров.

Традиционно в свежем каталоге предлагается широкий спектр осенних товаров, товаров для дома и семьи, спорта и отдыха, товаров для здоровья, детских игрушек, домашнего текстиля, бытовой техники, книг, аксессуаров и косметики.

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8 800 707 8 900. Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте. Стоимость доставки гаджетов Samsung составляет 399 руб. по всей России.  Стоимость доставки товаров от остальных продавцов составляет 279 рублей, независимо от веса посылки и региона ее получения.
 
Ответы на доп вопросы:
Почему «Почтамаркет» сотрудничает именно с Samsung?
Выбор в пользу Samsung был сделан после анализа целого ряда коммерческих предложения от различных производителей. Представители Samsung увидели большой потенциал в клиентской базе Почты России и зафиксировали цены на все устройства на весь период действия каталога, взяв на себя риски колебания валютных курсов.
Автор: postarh
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