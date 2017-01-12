Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Почта России обработала 60 млн международных отправлений в новогодний период C 1 ноября по 31 декабря 2016 года Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – около 60 млн штук (только за декабрь более 33 млн шт.) Это почти в 2 раза больше, чем в пиковый период 2015 года (37,8 млн шт.). Успешному прохождению предновогоднего пикового периода способствовала модернизация почтовой логистики и совместные действия с ФТС России по подготовке к сезону.



«Почта России четвертый год подряд ставит рекорды по обработке международных отправлений. Среднесуточный траффик в декабре этого года составил более 1,5 млн отправлений, в то время как до прихода новой команды в 2013 году менее 50 тысяч отправлений в день стали причиной известного коллапса, – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. – В целом за 2016 год было обработано более 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года (128 млн отправлений) и более чем в 10 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Объем почтового экспорта увеличился на треть по сравнению с 2015 годом».



Ежегодный прирост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием интернет-торговли, соответственно, трафик международной почты определяется сезонными колебаниями онлайн-продаж, которые традиционно достигают своих пиковых показателей к Новому году.

Организовать бесперебойную доставку удается за счет модернизации почтовой логистики, ввода новых сортировочных мощностей, обновления транспортного парка, а также в результате эффективного взаимодействия с ФТС России.



Для обработки растущего потока отправлений Почта России продолжила в 2016 году модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах. В частности, были значительно увеличены мощности Логистического почтового центра Внуково – в настоящее время центр способен обрабатывать более 1 млн отправлений в сутки.



В ММПО «Толмачево» (г. Новосибирск) было увеличено число регистрационно-досмотровых линий, установлено автоматизированное сортировочное оборудование, позволившее нарастить мощность почти в 10 раз – с 40 000 до 380 000 отправлений в сутки. Также, 20 декабря Почта России запустила в аэропорту Толмачево в новом здании высокоскоростную автоматизированную линию для сортировки почтовых отправлений весом до 3 кг производительностью более 200 тысяч отправлений в сутки.



В ММПО «Кольцово» (г. Екатеринбург) ФТС России и Почта России с начала декабря открыли дополнительную линию для круглосуточной обработки международных почтовых отправлений.



Также в начале декабря Почта России запустила два грузовых самолета ТУ-204С, приобретенные в рамках масштабной программы модернизации логистики. Магистральные самолеты ТУ-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Меньше чем за месяц самолеты совершили 29 рейсов и перевезли 832 тонны почты и грузов в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Норильск, Певек, Анадырь, Хабаровск, Якутск, Красноярск и другие. 30 декабря был совершен первый международный авиарейс в г. Харбин (Китай). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 54

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