Архангельск: Новости компаний

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Почта России открыла 520 центров выдачи и приема посылок

В конце 2016 года количество центров выдачи и приема посылок (ЦВПП) открытых в отделениях Почты России достигло 520 в 210 городах страны, в том числе 2 ЦВПП в г. Архангельске и 1 в г. Северодвинске.
Центры выдачи и приема посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления.

К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Можно заказать доставку отправления почтальоном на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок.

Проект по открытию центров стартовал в 2015 году – тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр, объем обработки (приема и выдачи) посылок в которых превысил за год 8 млн штук. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек, перешагнув запланированную планку, и достигнув 520 ЦВПП. В настоящее время порядка 11% потока от принятых-врученных отправлений посылочной почты проходят через эти центры.

Открытие центров выдачи и приема посылок стало не только шагом навстречу клиентам Почты России, но и экономически эффективным решением. Выручка от приема и выдачи посылок в открытых ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2015 году относительно 2014 года на 30%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 25% и достигла более 1,2 млрд руб.

Во всех ЦВПП реализуется совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, который с 15 декабря был расширен на всю страну. Суть проекта заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

«Почта России успешно реализовала проект по открытию 500 ЦВПП, анонсированный в 2014 году. Центры выдачи и приема посылок комфортны не только для клиентов, проживающих в зоне их обслуживания, но и являются удобной точкой входа для компаний малого и среднего бизнеса», - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев. 
 
На базе центров в Москве оказывается услуга «EMS оптимальное», гарантирующая доставку посылки по Москве на следующий день после ее отправки. Если посылка сдана в любом из центров до 20:00, ее можно получить в другом ЦВПП уже с 8:00 следующего рабочего дня, а также получить курьером на дом или в офис. Найти адрес, контакты и режим работы ближайшего Центра можно на сайте pochta.ru.
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автор: postarh
просмотров: 80
дата: 19.01.17 | 12:54
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