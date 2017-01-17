Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Почта России снизила тариф на объявленную ценность в 4 раза Почта России на постоянной основе снижает для корпоративных клиентов, сдающих ценные отправления, тариф, взимаемый от объявленной ценности посылки В рамках услуг «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» – с 2% до 0,5% и в рамках экспресс-доставки EMS с 1% до 0,5%.



«Решение о снижении тарифа на объявленную ценность – очередной шаг Почты России навстречу рынку. В первую очередь, это создание более комфортных и выгодных условий для работы бизнеса с почтой, а в более широком смысле речь идет о формировании благоприятного делового климата в сфере доставки и логистики», – отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.



Помимо снижения тарифов на объявленную ценность, Почта России активно развивает инфраструктуру и повышает качество логистических услуг. В текущем году принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки в среднем на 30%, а по некоторым направлениям контрольный срок пересылки уменьшился в разы. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 81

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