наверх
Новости Архангельска
18 января, среда 03:26
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Почта России снизила тариф на объявленную ценность в 4 раза

Почта России на постоянной основе снижает для корпоративных клиентов, сдающих ценные отправления, тариф, взимаемый от объявленной ценности посылки
В рамках услуг «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» – с 2% до 0,5% и в рамках экспресс-доставки EMS с 1% до 0,5%.

«Решение о снижении тарифа на объявленную ценность – очередной шаг Почты России навстречу рынку. В первую очередь, это создание более комфортных и выгодных условий для работы бизнеса с почтой, а в более широком смысле речь идет о формировании благоприятного делового климата в сфере доставки и логистики», – отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.

Помимо снижения тарифов на объявленную ценность, Почта России активно развивает инфраструктуру и повышает качество логистических услуг. В текущем году принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки в среднем на 30%, а по некоторым направлениям контрольный срок пересылки уменьшился в разы.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: postarh
просмотров: 81
дата: 17.01.17 | 13:33
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080