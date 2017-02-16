Архангельск: Новости компаний

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Почта России создала единую Курьерскую службу

Курьерская Служба Почты России сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей, работая ежедневно (включая праздничные дни) с 8:00 до 20:00.
В Архангельском филиале курьерские услуги оказывают 4 участка и 15 курьерских автомобилей.

В 2016 Почта России открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс отправлений «из рук в руки» – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

Курьерские услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России.

«В перспективе нескольких лет мы намерены стать лидером курьерской доставки в России. В этом году планируется расширить зону покрытия Курьерской Службы и открыть курьерские подразделения ещё в 118 городах. В результате курьерская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны. При этом расширяется не только география экспресс-доставки Почты России – особое внимание мы уделяем процессам автоматизации, выводящей на новый уровень качество и скорость обслуживания», – рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Все курьеры до конца 2017 года будут оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн.

В Москве Почта России уже перешла на полную автоматизацию курьерской службы, завершив внедрение нового программного продукта, который интегрирован со всеми информационными системами Почты России, контакт-центром и платежным приложением, настроенным на курьерских смартфонах. Программа в автоматическом режиме прокладывает оптимальный маршрут курьера и рассчитывает время его прибытия с учетом траффика в городе и очередности точек доставки, анализирует грузоподъемность и вместимость автомобиля, а также затраты на доставку до той или иной точки.

Одновременно автоматизация позволяет оперативно корректировать уже составленные и принятые в работу маршруты: перестраивать их при добавлении новых объектов и грузов, изменять порядок выполнения заявок простым перетаскиванием с помощью мыши (drag-and-drop) на карте, диаграмме или в таблице, перемещать заказы с одного курьера на другого в режиме онлайн и выполнять другие опции.

«Для Почты автоматизация курьерских маршрутов – это оптимизация логистики и работы курьеров, снижение затрат на эксплуатацию транспорта, ускорение оформления документов и отчетности. Для потребителя – в первую очередь, удобство: автоматический расчет тарифов за услуги, более точное время прибытия курьера, возможность оплатить банковской картой, видеть текущий статус доставки отправления в режиме онлайн на сайте Почты России», – подчеркнул Сергей Малышев.

Программное обеспечение автоматизации работы курьерской службы является также эффективным инструментом контроля работы и перемещения курьеров: в режиме реального времени автоматически отображается фактическое время пути и километраж между адресами, фиксируется время посещения адресных точек маршрута, отражаются и анализируются отклонения от маршрута.
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автор: postarh
просмотров: 37
дата: 16.02.17 | 10:47
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