Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Почта России успешно обрабатывает рекордные объемы отправлений в пиковый период В ноябре-декабре 2016 года Почта России прогнозирует двукратный рост объемов международных почтовых отправлений с товарными вложениями: с 37 млн в 2015 году до 60-65 млн в 2016 году. Только за один день, 16 декабря, было обработано рекордное количество почты из-за рубежа – 1,554 млн шт. Модернизация почтовой логистики и совместные действия с ФТС России по подготовке к сезону позволяют обрабатывать отправления в максимально короткие сроки.



Ежегодный рост объемов почтовых отправлений обусловлен активным развитием интернет-торговли, трафик международной почты традиционно достигает своего пика к Новому году, в том числе в связи с проведением интернет-магазинами различных распродаж. За 4 последних года объем международных отправлений увеличился более чем в 10 раз – с 21,7 млн в 2012 году до 230 млн штук (прогноз) в 2016 году.



Оптимизация логистики и развитие электронного обмена данными позволили Почте России за последние годы добиться значительного сокращения сроков доставки почтовых отправлений. Клиенты могут в круглосуточном режиме отследить прохождение (трекинг) своих регистрируемых почтовых отправлений на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Стоит отметить, что до момента поступления почтового отправления на территорию РФ (отметка отражается в трекинге) ответственность за сроки доставки несет иностранная почтовая администрация.



«Интернет-торговля сегодня заметно опережает по темпам роста другие сегменты экономики. Мы стремимся к тому, чтобы почтовые отправления доставлялись нашим клиентам без перебоев и задержек, независимо от сезонов и праздников. Наша задача сделать так, чтобы колоссальные нагрузки и кратный рост объемов, с которыми Почта традиционно сталкивается в предновогодний период, не были заметны ни отправителям посылок, ни получателям», – отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин.



Развитие логистической инфраструктуры



Для обработки растущего потока отправлений Почта России продолжает модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах. В частности, были значительно увеличены мощности Логистического почтового центра Внуково – установлена новая машина для сортировки мелких макетов до 2 кг, а также письмосортировщик. В настоящее время центр способен обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки.



Почта России также проводит масштабное расширение и технологическую модернизацию ММПО «Толмачево» (г. Новосибирск), увеличивая число регистрационно-досмотровых линий, устанавливая автоматизированное сортировочное оборудование и расширяя штат сотрудников.



Модернизация позволила нарастить мощность ММПО «Толмачево» почти в 10 раз – с 40 000 до 380 000 отправлений в сутки. В частности, 20 декабря Почта России запустила в аэропорту Толмачево в новом здании высокоскоростную автоматизированную линию для сортировки почтовых отправлений весом до 3 кг производительностью более 200 тысяч отправлений в сутки.



В ММПО «Кольцово» (г. Екатеринбург) ФТС России и Почта России с начала декабря открыли дополнительную линию для обработки международных почтовых отправлений, которая работает в круглосуточном режиме. Кроме того, в предновогодний период на 20% увеличена штатная численность смены почтовых работников, а численность таможенного поста выросла с 10 до 14 человек.



Запуск собственных самолетов



Также в начале декабря Почта России запустила два грузовых самолета ТУ-204С, приобретенные в рамках масштабной программы модернизации логистики.



Создание Почтой России собственного авиапарка обусловлено интенсивным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли. Магистральные самолеты ТУ-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Они будут активно использоваться для доставки почтовых грузов в Сибирь и на Дальний Восток. В дальнейшем планируется использование самолетов и на международных маршрутах, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



Запуск магистральной почтовой авиации – это новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы. ММПО – место международного почтового обмена.

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