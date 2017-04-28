Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Почта России выпустила дизайнерские открытки ко Дню Победы На сайте сервиса «Открытки почтой» (www.pochta.ru/postcards), который был запущен в декабре 2016 года, появились новые дизайнерские открытки, посвященные Дню Победы. Любой желающий может оформить в режиме онлайн почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее адресату по всей России.



Помимо открыток по конкретным поводам (день рождения, свадьба и др.), в представленной коллекции найдется открытка под любое настроение. На странице заказов добавлена коллекция открыток «Спасибо», которыми отправитель может поблагодарить своего адресата за приятное событие в жизни. Заказать открытку очень просто: выберите понравившуюся открытку, в режиме предпросмотра напишите свое пожелание и адрес получателя, после этого останется только оплатить заказ банковской картой. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.



Авторские открытки отличаются оригинальным дизайном, они выполнены как специалистами Почты России, так и известными российскими иллюстраторами, сотрудничающими с мировыми изданиями и студиями.



Стоимость одной открытки, включая доставку адресату по России, составляет 149 рублей. Доставку открытки (трекинг) можно отследить в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. На сайте представлены открытки с работами Александры Марочковой, Ивана Сиденко, Юлии Артемьевой, Ивана Орлова, Иры Кругловой, Максима Гудина, Марии Меньшиковой, Иллариона Гордона, Гали Зинько, Арины Шабановой, Жени Баринова, Насти Варламовой.

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