Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Почта России запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail Почта России совместно с Почтой Гонконга в партнерстве с Логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM Simplified Registered Mail (простой регистрируемый пакет). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов и сочетает в себе удобство почтового канала и прозрачность экспресс-доставки.



Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов, имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ.



«Текущий срок доставки по регистрируемому траффику и сервису SRM составляет 6-10 дней из Гонконга, от момента сдачи заказа в почтовом отделении Гонконга. При этом сервис SRM будет обеспечивать прозрачную доставку, что необходимо как получателю, так и отправителю», – подчеркивает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.



Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком (от 2 долларов США и выше), которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования.



«В большинстве случаев пересылка таких отправлений шла морским путем или наземным путём через транзитные страны-посредники, что негативно сказывалось на сроках доставки, а также значительно увеличивало риск утери или повреждения отправлений. Запуск нового продукта SRM призван обеспечить надёжность доставки и значительное сокращение доли неотслеживаемых отправлений», – отмечает Региональный директор Cainiao (Alibaba Group) в России и странах СНГ Алекс Васильев. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 30

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