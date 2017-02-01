Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Почта России завершила доставку пенсионерам выплат в 5 000 рублей в январе С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей. В январе ее получили около 15 млн пенсионеров. В том числе в Поморье более 150 тысяч человек.



Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале.



Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.



При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщить свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices . Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале.Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщить свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 34

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