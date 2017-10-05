Подарок Шамана Снегопада «вежливым людям»

В романе рассказывается о жизни и учёбе курсантов последнего выпуска Высшей школы КГБ СССР. Некоторые из выпускников этой прославленной кузницы кадров некогда грозного ведомства принимали участие в уникальной крымской операции 2014 года, в результате которой полуостров «вернулся в родную гавань». «Ртуть вместо крови» представляет собой продолжением романа «Золотые пешки» и открывает новые страницы в судьбах главных героев литературного произведения.Часть своих авторских экземпляров Шаман Снегопад подарил представителям спецслужб и ветеранам КГБ-ФСБ. В планах авторов намечены презентации и творческие встречи с читателями, на которых будут раскрыты подробности написания новой книги. Роман опубликован в издательстве «Алгоритм» и вскоре появится на прилавках книжных магазинов столицы, а его электронная версия будет доступна в интернете.