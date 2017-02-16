Архангельск: Новости компаний

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Подарок за… подарок!

Накануне 23 Февраля и 8 Марта в салонах и интернет-магазине «МегаФона» можно купить второй смартфон со скидкой до 50%. Воспользоваться предложением жители Архангельской области могут сразу или позже: акция продлится до 19 марта.
Как показывают опросы общественного мнения, «умные» гаджеты входят в ТОП-5 самых желанных подарков как у мужчин, так и у женщин. Поэтому накануне праздников «МегаФон» предложил своим клиентам выгодную схему приобретения смартфонов: при покупке одного – для близкого человека – можно получить серьезную скидку на второй – уже для себя. Если второй смартфон приобретается не сразу, участнику акции необходимо сохранить чек с промо-кодом и предъявить его при совершении покупки до 30 апреля 2017 года. Если покупатель не является абонентом «МегаФона», для получения скидки нужно приобрести SIM-карту оператора.
 
Размер скидки достигает 50% и зависит от выбранного смартфона. Скидка предоставляется при условии подключения опции «Бонус на счет» и разбивается на две части: первая вычитается из цены смартфона, а вторая – поступает на лицевой счет абонента для оплаты услуг связи (или других покупок – в случае, если у клиента есть банковская карта «МегаФон Mastercard»).
 
В акции участвуют свыше 90 моделей от ведущих производителей, в том числе устройства с поддержкой технологии четвертого поколения 4G/ LTE. Пользователей таких смартфонов в Архангельской области все больше: после того, как в 2013 году «МегаФон» первым из мобильных операторов запустил сеть 4G в Архангельске, Северодвинске и Котласе, он непрерывно ее развивает. В настоящее время высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения доступен в 13 населенных пунктах Архангельской области – кроме названных городов, это еще Новодвинск, Няндома, Каргополь, Коряжма, Коноша, Вельск, п. Октябрьский, Мирный, Плесецк и Онега.
 
«С расширением сети 4G спрос на смартфоны с поддержкой четвертого поколения вырос в разы. Скоростной мобильный интернет очень удобен для работы, учебы и развлечений, поэтому неудивительно, что накануне праздников жители Архангельской области начинают присматриваться к 4G-устройствам, выбирая подарки для своих близких. Благодаря нашей новой акции можно получить «подарок за подарок»: при покупке второго смартфона выгода составит от 400 до 10 000 рублей – половина этих средств будет просто вычтена из цены, а вторая – поступит на мобильный счет абонента», – объясняет директор Архангельского отделения компании «МегаФон» Юрий Оборин.
 
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автор: MegaFon
просмотров: 37
дата: 16.02.17 | 10:58
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