Архангельск: Новости компаний

Конкурс на тему пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта проводился с 10 ноября 2016 года по 20 января 2017 года.
Организаторами и исполнителями конкурса выступили общественный благотворительный фонд "Поморье без наркотиков" и клуб настольного тенниса "ТОПС на Гагарина", при участии Архангельского психоневрологического диспансера, Центра медицинской профилактики, подразделений по делам несовершеннолетних, общественной организации "Есть решение!".
В конкурсе участвовали ребята из 14-ти детских учреждений: это детские сады №№31,100, 147, 173; школы: 8, 17, гимназия №6, №55,,27,14, образцовая студия изобразительного искусства "Акварели", МУК "Ломоносовский Дворец культуры",
в том числе принимали участие ребята, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Рисунки были предоставлены и ребятами из Архангельской воспитательной колонии.
Жюри конкурса возглавлял известный архангельский художник Иван Деонисович Тарутин.
Победители и участники конкурса получили памятные подарки и грамоты.
Более подробную информацию и фотоотчет можно посмотреть в группе конкурса
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