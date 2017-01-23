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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

В Архангельске подведены итоги конкурса рисунков на тему спортивного образа жизни

Состоялось награждение победителей и участников конкурса детских рисунков на тему "Спорт - это здорово!".
Конкурс на тему пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта проводился с 10 ноября 2016 года по 20 января 2017 года.

Организаторами и исполнителями конкурса выступили общественный благотворительный фонд "Поморье без наркотиков" и клуб настольного тенниса "ТОПС на Гагарина", при участии Архангельского психоневрологического диспансера, Центра медицинской профилактики, подразделений по делам несовершеннолетних, общественной организации "Есть решение!".

В конкурсе участвовали ребята из 14-ти детских учреждений: это детские сады №№31,100, 147, 173; школы: 8, 17, гимназия №6, №55,,27,14, образцовая студия изобразительного искусства "Акварели", МУК "Ломоносовский Дворец культуры", в том числе принимали участие ребята, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Рисунки были предоставлены и ребятами из Архангельской воспитательной колонии.

Жюри конкурса возглавлял известный архангельский художник Иван Деонисович Тарутин.
Победители и участники конкурса получили памятные подарки и грамоты.

Более подробную информацию и фотоотчет можно посмотреть в группе конкурса ВКонтакте.
 
 
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автор: narc.net
просмотров: 56
дата: 23.01.17 | 15:13
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