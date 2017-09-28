Получайте услуги Пенсионного фонда России через интернет

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru.



Для большего удобства Личный кабинет структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты и т.д.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), а для некоторых – квалифицированную электронную подпись.



Пройти регистрацию на Портале госуслуг, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись граждане могут во всех клиентских службах территориальных управлений ПФР Архангельской области.



В настоящее время в Личном кабинете можно:

получить информацию о сформированных пенсионных правах;

оформить заявление о назначении пенсии;

изменить способ доставки пенсии и социальных выплат;

назначить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);

распорядиться набором социальных услуг;

получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах;

подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами, получить информацию о размере или остатке материнского капитала;

узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое другое.