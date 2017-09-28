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Получайте услуги Пенсионного фонда России через интернет

сегодня 15:03
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Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить не выходя из дома – через интернет.
 >
Фото: jofo.me
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru.

Для большего удобства Личный кабинет структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты и т.д.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), а для некоторых – квалифицированную электронную подпись.

Пройти регистрацию на Портале госуслуг, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись граждане могут во всех клиентских службах территориальных управлений ПФР Архангельской области.

В настоящее время в Личном кабинете можно:
  • получить информацию о сформированных пенсионных правах;
  • оформить заявление о назначении пенсии;
  • изменить способ доставки пенсии и социальных выплат;
  • назначить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);
  • распорядиться набором социальных услуг;
  • получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах;
  • подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами, получить информацию о размере или остатке материнского капитала;
  • узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов, рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

Пользователи мобильных устройств могут воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете, с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного для платформ iOS и Android.
Автор: pfr
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