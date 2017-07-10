Поморье переходит на электронные больничные

С 1 июля 2017 года в Архангельской области началась «выдача» электронных больничных. При этом за пациентами сохраняется право получения листка нетрудоспособности как на бумажном бланке, так и в форме электронного документа – они имеют равную юридическую силу.Внедрение нововведения будет происходить поэтапно. Первыми к нему присоединились четыре медицинских организации региона: ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства», ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства», ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница», ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница». До конца года планируется переход на электронные больничные всех медицинских организаций Поморья.Специалисты прогнозируют, что теперь медики будут тратить меньше времени на заполнение листка нетрудоспособности. Выиграют и сами граждане, поскольку им не придется стоять в очереди для получения необходимых подписей и печатей – больничный будет заверен электронно. Кроме того, такой листок нетрудоспособности нельзя испортить или потерять. А работодатель сможет быстрее произвести расчет пособия и будет уверен в том, что документ подлинный — его нельзя подделать.«В настоящее время более 20 предприятий и организаций области готовы начать работу по приему листков нетрудоспособности в электронном виде, - сообщила заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Капустина. - Для этого работнику после закрытия больничного достаточно сообщить уникальный номер листка нетрудоспособности для дальнейшего расчета и выплаты пособия».В то же время, новшество исключает возможность порчи электронного листка, ведь все ошибки и неточности можно исправить без каких-либо потерь. Для сведения, в 2016 году было испорчено более 21 тысячи бланков листков нетрудоспособности.В Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования РФ организована работа «горячих линий» по вопросам перехода на электронный листок нетрудоспособности:- для медицинских организаций: 8(8182) 45-41-92- для страхователей: 8(8182) 24-03-54- техническая поддержка: 8(8182) 27-56-06.Кроме того, подробную информацию по переходу за электронный листок нетрудоспособности можно найти на официальном сайте Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ www.r29.fss.ru.