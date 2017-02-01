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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Поморская ярмарка 2 февраля отмечает день рождения

ООО «Поморская ярмарка» работает на рынке выставочных услуг со 2 февраля 1999 года и является региональным лидером по организации выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории Архангельска и Архангельской области.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по организации и проведению ярмарок на различных площадках и обладает собственной современной производственной базой. За период работы выставочным центром проведено более 200 проектов, которые хорошо известны не только в Архангельской области, но и за её пределами.

ВЦ «Поморская ярмарка» имеет многолетний единоличный опыт в организации и проведении главного торгового события года «Маргаритинской ярмарки».

Коллектив компании – команда профессионалов. Многие из сотрудников «Поморской ярмарки» имеют опыт работы в выставочном бизнесе 10 лет и более. Большинство из них награждены грамотами и благодарностями мэрии г. Архангельска, Правительства и губернатора Архангельской области.

«Поморская ярмарка» является единственным выставочным оператором, который проводит ярмарки на территории Архангельской области при поддержке органов местного самоуправления. Компания регулярно проводит свои мероприятия в районных центрах области, где получает самые положительные отзывы от администраций муниципальных образований и их участников.

Все мероприятия, проводимые компанией «Поморская ярмарка» вызывают огромный интерес у горожан и пользуются заслуженной популярностью среди экспонентов.

Контакты:
Россия, 163000, г. Архангельск, ул. И. Кронштадтского, 17, оф. 301
Тел./факс (8182) 639 – 609
E-mail: info@pomfair.ru
сайт: Поморская-ярмарка.рф
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Pomfair
просмотров: 38
дата: 01.02.17 | 14:25
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