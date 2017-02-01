Архангельск: Новости компаний

Компания предоставляет полный комплекс услуг по организации и проведению ярмарок на различных площадках и обладает собственной современной производственной базой. За период работы выставочным центром проведено более 200 проектов, которые хорошо известны не только в Архангельской области, но и за её пределами.
ВЦ «Поморская ярмарка» имеет многолетний единоличный опыт в организации и проведении главного торгового события года «Маргаритинской ярмарки».
Коллектив компании – команда профессионалов. Многие из сотрудников «Поморской ярмарки» имеют опыт работы в выставочном бизнесе 10 лет и более. Большинство из них награждены грамотами и благодарностями мэрии г. Архангельска, Правительства и губернатора Архангельской области.
«Поморская ярмарка» является единственным выставочным оператором, который проводит ярмарки на территории Архангельской области при поддержке органов местного самоуправления. Компания регулярно проводит свои мероприятия в районных центрах области, где получает самые положительные отзывы от администраций муниципальных образований и их участников.
Все мероприятия, проводимые компанией «Поморская ярмарка» вызывают огромный интерес у горожан и пользуются заслуженной популярностью среди экспонентов.
Контакты:
Россия, 163000, г. Архангельск, ул. И. Кронштадтского, 17, оф. 301
Тел./факс (8182) 639 – 609
E-mail: info@pomfair.ru
сайт: Поморская-ярмарка.рф