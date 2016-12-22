Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Порядок уплаты страховых взносов и представления отчётности в 2017 году С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

Эти функции следующие:

Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.

Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по их результатам.

Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года.

Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа государственного софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит прием: Сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом последний день представления СЗВ-М за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.

Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года).

Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);

Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – участники программы государственного софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для своевременного поступления в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, особое внимание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов:

В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле «Получатель» – указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле «код бюджетной классификации» – указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» – Федеральная налоговая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом Минфина России. При заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при указании КБК особое внимание следует обратить на коды подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые взносы. В то же время ряд функций в части администрирования останется за Пенсионным фондом России.Эти функции следующие:В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для своевременного поступления в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, особое внимание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов: Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 77

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