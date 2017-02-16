Архангельск: Новости компаний

В Архангельской области проживают 415 тысяч 189 пенсионеров. Из них 65% составляют женщины. Средний возраст пенсионера получателя страховой пенсии в регионе составляет 62 года у мужчин, 64 - у женщин.

Более 276 тысяч получателей пенсии живут в городах региона (66%), 139 тысяч - в сельской местности.

Наибольшее количество пенсионеров Архангельской области получают страховую пенсию – это 389 тысяч человек. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 16 715 руб.

108 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать (что составляет 26,1% от общего количества получателей пенсий), из них женщин – работающих пенсионеров 65%, мужчин – работающих пенсионеров 35%.

Пенсионеров старше 80-летнего возраста в Архангельской области 34 556 человек, из них 79% - женщины.

24 пенсионера в регионе перешагнули 100-летний рубеж. Самые пожилые получатели пенсии - мужчина и женщина в возрасте 104 лет - проживают соответственно в Приморском районе и в г. Северодвинске.