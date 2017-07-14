Портрет пенсионера Архангельской области

Большинство из них (65%) – женщины. Средний возраст пенсионера получателя страховой пенсии в регионе составляет 63 года у мужчин и 64 года у женщин.



Более 280 тысяч получателей пенсии живут в городах региона (68%), около 133 тысяч – в сельской местности.



Наибольшее количество пенсионеров Архангельской области получают страховую пенсию – это 387 936 человек. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 16 749 руб.



Почти 106 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать. Это более 25% от общего количества получателей пенсий. Из них женщин - работающих пенсионеров 66%, мужчин - соответственно 34%.



В Архангельской области проживает 34 462 пенсионера старше 80-летнего возраста. 79% из них – женщины.



Количество пенсионеров-долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, в нашем регионе - 21 человек. Самые пожилые получатели пенсии: мужчина в возрасте 105 лет, проживающий в Приморском районе, и женщина в возрасте 104 лет из Северодвинска.