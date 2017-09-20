Посетителям Исакогорской библиотеки Архангельска разъяснили свои права

В план книжного выходного входила беседа для взрослой аудитории об истории создания, задачах и компетенции омбудсмена.Заведующая библиотекой Дьякова Т.Г. рассказала о том, что Институт уполномоченного по правам человека в Архангельской области отсчитывает свою историю с 1997 года. Региона был в числе первых субъектов РФ, принявших законы о региональных уполномоченных по правам человека. За истекшие 20 лет произошли существенные изменения в федеральном и областном законодательстве, регулирующем деятельность уполномоченного по правам человека в Архангельской области В 2008 году на должность Уполномоченного по правам человека в Архангельской области назначена Анисимова Любовь Викторовна.Также Дьякова Т.Г. рассказала, что уже около пяти лет Исакогорская библиотека сотрудничает с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Ежегодно проводится личный прием граждан в библиотеке в рамках «Дня правовой помощи».Для подростковой аудитории был организован откровенный разговор на тему «Я в толпе». Ведущая Поздеева В. В. начала разговор с вопросов: «Умеете ли Вы вести себя в общественных местах? Соблюдаете ли дисциплину в школе? Умеете ли различать хорошие и плохие поступки?» Каждому участнику разговора хотелось высказаться, привести примеры из личного опыта. И пусть разговор не был продолжительным по времени, но он способствовал становлению и укреплению гражданской позиции, предупреждению необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений.Сказочно-правовая викторина «Добро и зло» была организована для детей младшего возраста. Цель викторины – способствовать формированию у детей правовой культуры в неформальной, игровой обстановке. Отвечая на вопросы викторины, ребята вспомнили поведение и поступки героев русских народных сказок «Гуси-Лебеди», «Семеро козлят», «Заюшкина избушка», сказки зарубежных писателей.Вниманию читателей были предложены выставки «России великой судьба» и «В лабиринтах права», а также материалы постоянно действующей экспозиции информационно-консультативных материалов, разработанных аппаратом Уполномоченного.Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 45-09-55.