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Посетителям Исакогорской библиотеки Архангельска разъяснили свои права

сегодня 23:48
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Книжный выходной «Знай свои права» был посвящен 20-летнему юбилею института Уполномоченного по правам человека в Архангельской области.
 
 
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В план книжного выходного входила беседа для взрослой аудитории об истории создания, задачах и компетенции омбудсмена.

Заведующая библиотекой Дьякова Т.Г. рассказала о том, что Институт уполномоченного по правам человека в Архангельской области отсчитывает свою историю с 1997 года. Региона был в числе первых субъектов РФ, принявших законы о региональных уполномоченных по правам человека. За истекшие 20 лет произошли существенные изменения в федеральном и областном законодательстве, регулирующем деятельность уполномоченного по правам человека в Архангельской области В 2008 году на должность Уполномоченного по правам человека в Архангельской области назначена Анисимова Любовь Викторовна.
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Также Дьякова Т.Г. рассказала, что уже около пяти лет Исакогорская библиотека сотрудничает с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Ежегодно проводится личный прием граждан в библиотеке в рамках «Дня правовой помощи».

Для подростковой аудитории был организован откровенный разговор на тему «Я в толпе». Ведущая Поздеева В. В. начала разговор с вопросов: «Умеете ли Вы вести себя в общественных местах? Соблюдаете ли дисциплину в школе?  Умеете ли различать хорошие и плохие поступки?» Каждому участнику разговора хотелось высказаться, привести примеры из личного опыта. И пусть разговор не был продолжительным по времени, но он способствовал становлению и укреплению гражданской позиции, предупреждению  необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений.

Сказочно-правовая викторина «Добро и зло» была организована для детей младшего возраста. Цель викторины – способствовать формированию у детей правовой культуры в неформальной, игровой обстановке. Отвечая на вопросы викторины, ребята вспомнили поведение и поступки героев русских народных сказок «Гуси-Лебеди», «Семеро козлят», «Заюшкина избушка», сказки зарубежных писателей.

Вниманию читателей были предложены выставки «России великой судьба» и «В лабиринтах права», а также материалы постоянно действующей экспозиции информационно-консультативных материалов, разработанных аппаратом Уполномоченного.
 
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 45-09-55.
Автор: cbs
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