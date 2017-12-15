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Пострадавшие на производстве северяне стали обладателями специальных машин от ФСС

вчера 23:28
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14 декабря Архангельское региональное отделение ФСС вручило автомобили трем жителям области, получившим на работе тяжелые производственные травмы. ключи от специальных автомобилей с ручным управлением марки Lada Grant.
 
 
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Няндомчанин Анатолий В. работал электриком: при выполнении работ по замене электрофильтров он оступился, упал с 8-метровой высоты и получил тяжелые травмы.

- Автомобиль – очень хороший подарок, который действительно помогает реабилитации, с ним я могу быть более мобильным, - рассказал Анатолий. – Спасибо отделению Фонда за заботу и поддержку!

Еще два сегодняшних автовладельца - северодвинец Юрий Н. и житель Обозерского Николай Н. Их истории во многом похожи: оба в прошлом – представители опасной профессии составителя поездов на железной дороге. В разное время и в разных местах с ними произошли тяжелые несчастные случаи, в результате которых они получили серьезные повреждения здоровья.

Всего с 2001 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования выдало более 200 автомобилей. Первоначально пострадавшие обеспечивались автомобилями марки «Ока», позднее – ВАЗами – «четверками», «пятерками» и «семерками». Сегодня это уже более комфортные Lada Granta.

Автомобиль создан в России и подходит для российских дорог, поэтому он обладает хорошей проходимостью. На нем будет удобно не только в городе, но и в сельской местности. Среди основных преимуществ модели – передний привод, более вместительные салон и багажное отделение, приятный внешний вид. Кроме того, большой плюс  - экономичный расход топлива: в смешанном режиме это примерно 7-8 литров на 100 км.

До конца года отделение Фонда планирует выдать еще 5 автомобилей.
Автор: fss
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