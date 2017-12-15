Пострадавшие на производстве северяне стали обладателями специальных машин от ФСС

Няндомчанин Анатолий В. работал электриком: при выполнении работ по замене электрофильтров он оступился, упал с 8-метровой высоты и получил тяжелые травмы.- Автомобиль – очень хороший подарок, который действительно помогает реабилитации, с ним я могу быть более мобильным, - рассказал Анатолий. – Спасибо отделению Фонда за заботу и поддержку!Еще два сегодняшних автовладельца - северодвинец Юрий Н. и житель Обозерского Николай Н. Их истории во многом похожи: оба в прошлом – представители опасной профессии составителя поездов на железной дороге. В разное время и в разных местах с ними произошли тяжелые несчастные случаи, в результате которых они получили серьезные повреждения здоровья.Всего с 2001 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования выдало более 200 автомобилей. Первоначально пострадавшие обеспечивались автомобилями марки «Ока», позднее – ВАЗами – «четверками», «пятерками» и «семерками». Сегодня это уже более комфортные Lada Granta.Автомобиль создан в России и подходит для российских дорог, поэтому он обладает хорошей проходимостью. На нем будет удобно не только в городе, но и в сельской местности. Среди основных преимуществ модели – передний привод, более вместительные салон и багажное отделение, приятный внешний вид. Кроме того, большой плюс - экономичный расход топлива: в смешанном режиме это примерно 7-8 литров на 100 км.До конца года отделение Фонда планирует выдать еще 5 автомобилей.