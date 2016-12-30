Архангельск: Новости компаний

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У северян повышается спрос на электронные услуги Росреестра

Среди населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа повышается спрос на предоставление сведений о правах на объекты недвижимости в электронном виде.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет полномочия по  предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), начиная с 2016 года.

За  2016 год специалистами  Кадастровой палаты предоставлено 185 416 сведений ЕГРП. Из них 99 963 - в электронном виде, что составило более 54% от общего  количества обращений за данной услугой Росреестра, поступивших от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В 2015 году данный показатель составлял всего лишь 28%. Это говорит о значительном росте популярности электронных услуг, предоставляемых филиалом.

Обращения поступают через портал государственных услуг  и единую систему межведомственного электронного взаимодействия. С каждым годом все больше потребителей электронных услуг Росреестра присоединяются к данным системам. В 2016 году наиболее востребованной данная услуга Росреестра стала у федеральной налоговой службы России, отделов судебных приставов, отделов социальной защиты населения, подключившихся к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Необходимо отметить, что электронные услуги Росреестра - часть общероссийской системы электронного Правительства Российской Федерации. Приоритетное направление государственной политики нацелено на создание самой передовой формы взаимодействия с населением, позволяющей гражданам экономить время и деньги. Росреестр является одним из лидеров в этом направлении. А к 2018 году ведомство в рамках федеральной «дорожной карты» планирует перевести в электронную форму не менее 70% государственных услуг, оказываемых гражданам страны.
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 110
дата: 30.12.16 | 09:59
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