Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события У северян повышается спрос на электронные услуги Росреестра Среди населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа повышается спрос на предоставление сведений о правах на объекты недвижимости в электронном виде. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет полномочия по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), начиная с 2016 года.



За 2016 год специалистами Кадастровой палаты предоставлено 185 416 сведений ЕГРП. Из них 99 963 - в электронном виде, что составило более 54% от общего количества обращений за данной услугой Росреестра, поступивших от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В 2015 году данный показатель составлял всего лишь 28%. Это говорит о значительном росте популярности электронных услуг, предоставляемых филиалом.



Обращения поступают через портал государственных услуг и единую систему межведомственного электронного взаимодействия. С каждым годом все больше потребителей электронных услуг Росреестра присоединяются к данным системам. В 2016 году наиболее востребованной данная услуга Росреестра стала у федеральной налоговой службы России, отделов судебных приставов, отделов социальной защиты населения, подключившихся к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.



Необходимо отметить, что электронные услуги Росреестра - часть общероссийской системы электронного Правительства Российской Федерации. Приоритетное направление государственной политики нацелено на создание самой передовой формы взаимодействия с населением, позволяющей гражданам экономить время и деньги. Росреестр является одним из лидеров в этом направлении. А к 2018 году ведомство в рамках федеральной «дорожной карты» планирует перевести в электронную форму не менее 70% государственных услуг, оказываемых гражданам страны. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 110

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